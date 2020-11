per Mail teilen

"Wir sind mehr oder weniger fassungslos!" Das war die erste Reaktion von Cornelia Schwartz, der Vorsitzenden des Philologenverbands Rheinland-Pfalz auf die neuen Corona-Beschlüsse. Im SWR1-Interview äußert sie deutliche Kritik am Corona-Fahrplan für die nächsten Wochen.

Der Lockdown wird wie erwartet verlängert und auch verschärft. Aber bei Schulen war man sehr zurückhaltend. In Regionen mit vielen Infektionen gilt im Dezember die Maskenpflicht ab der 8. Klasse. Wechselunterricht wird es nur in Ausnahmefällen geben.

Cornelia Schwartz, Vorsitzende des Philologenverbands Rheinland-Pfalz und Lehrerin am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim

SWR1: Was sagen Sie zu den Beschlüssen aus Berlin?

Cornelia Schwartz: Wir sind mehr oder weniger fassungslos, weil wir uns natürlich viel mehr Sicherheit und Gesundheit versprochen hatten. Wir sehen einfach: Die Politik macht sich nicht klar, was derzeit an den Schulen passiert. Es wird immer wieder davon geredet, dass Schulen keine Hotspots seien. Wir haben aber zum Beispiel Informationen über eine Grundschule in Sachsen, wo die Hälfte der Schüler und Lehrer infiziert sind und tatsächlich Corona haben. Das Problem ist einfach, dass die Politik da wegschaut.

SWR1: Wechselunterricht nur in Ausnahmefällen. Was bedeutet das für das Gymnasium, an dem Sie unterrichten?

Schwartz: Das bedeutet, dass wir erstmal wahrscheinlich keinen Wechselunterricht bekommen, dass wir Schulter an Schulter im Unterricht sitzen und die Schüler keine Möglichkeit haben, sich und ihre Familie zu schützen. Nur durch eine Alltagsmaske, manche haben mittlerweile FFP2-Masken auf, sind die Schüler nicht geschützt. Uns werden die Abstände verweigert. Das Robert-Koch-Institut hat ganz klar gesagt, ab einer Inzidenz von 50 ist empfohlen, dass man Abstände im Unterricht einhält, dass man die Masken aufzieht – das ist bei uns weit überschritten und trotzdem passiert nichts.

SWR1: Wie ist denn die Situation an Ihrer Schule? Gibt es viele Infektionen, mussten Sie schon reagieren?

Schwartz: Es gibt Infektionen und wir mussten auch schon reagieren. Man erfährt das nicht immer, weil es aus Gründen des Datenschutzes oft keine weiten Kreise zieht. Aber auch ein Kollege ist schon erkrankt und wir haben erste Informationen darüber, dass an einer Grundschule wohl auch jemand schwerer erkrankt ist. Was genau sich dahinter verbirgt, haben wir jetzt noch nicht eruieren können. Aber es ist so, dass wir tatsächlich diese Probleme haben.

SWR1: Haben Sie schon Klassen in Quarantäne geschickt?

Schwartz: Natürlich, ganze Jahrgänge sogar. Wir hören von manchen Schulen, die ganze Oberstufen in Quarantäne geschickt haben. Das ist im Moment natürlich fatal, weil wir alle Kursarbeiten schreiben müssen. Wir müssen ja schauen, dass das Abitur im Januar irgendwie laufen kann. Da sind wir im Moment sehr besorgt, was das Abitur betrifft.