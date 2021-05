per Mail teilen

Die Zahl der Coronakranken und -toten liegt in Indien auf Rekordniveau. Das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps, Krankenhausbetten stehen vielerorts nicht zur Verfügung, lebensrettender Sauerstoff ist Mangelware.

Hilfe aus der ganzen Welt ist unterwegs und zum Teil auch schon vor Ort. Auch ein Team des Bundeswehrsanitätsdienstes aus Koblenz ist mittlerweile in Neu-Delhi angekommen. Oberst Jürgen Thym leitet die Mannschaft und hat mit uns über den Einsatz und die Situation in der indischen Metropole gesprochen.

SWR1: Was erleben Sie in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi?

Oberst Jürgen Thym: Wir sind schon seit einigen Tagen in Neu-Delhi und seit der ersten Sekunde sind wir stark beschäftigt. Dazu gehört auch, dass wir uns in der Stadt bewegen, mit den indischen Stellen Kontakt haben, insbesondere mit dem Krankenhaus. Das ist kein Krankenhaus, wie wir uns das in Deutschland vorstellen können. Das ist ein deutlich schlechteres Niveau, die Behandlungsmöglichkeiten sind auch deutlich schlechter. Heute haben wir beispielsweise live erlebt, wie eine Frau vor uns zusammengebrochen ist. Alle ein paar Sekunden fährt ein Krankenwagen hinein. Die Situation ist schon dramatisch.

SWR1: Wie sieht Ihre Arbeit dort genau aus?

Thym: In den letzten Tagen haben wir den ganzen Einsatz vorbereitet und mit den offiziellen Stellen Kontakt aufgenommen. Wir sind im Krankenhaus gewesen und haben einen Platz identifiziert, wo wir unsere Sauerstoff-Erzeugungsanlage aufstellen werden. Der Platz ist bereits in der vergangenen Nacht betoniert worden, so dass wir dort infrastrukturell zumindest gute Möglichkeiten haben, uns zu entfalten.

Eine Covid-19-Patientin in Neu-Dehli bekommt Sauerstoff. dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR1: Der knappe Sauerstoff wird zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt angeboten. Wie wird der Sauerstoff, den Ihre Bundeswehreinheit produzieren wird, dann verteilt?

Thym: Tatsächlich wird der Sauerstoff hoch gehandelt. Der Sauerstoff wird hier in Flaschen abgefüllt und an die Inder übergeben. Sie führen ja selbst die Anlage und verteilen ihn dann auch. Wo er genau verteilt wird, ist uns nicht bekannt. Ich vermute, dass ein großer Anteil an der Anlage im Krankenhaus selbst verwendet wird.

SWR1: Wie groß ist Ihre persönliche Ansteckungsangst in Indien?

Thym: Wir sind alle durchgeimpft. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben keine Angst vor dem Virus, aber wir haben natürlich Respekt. Wir haben alle Maßnahmen getroffen, um da auf der sicheren Seite zu sein.