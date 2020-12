Wo gibt es Gottesdienste? Welche Auflagen müssen erfüllt sein? Wen darf ich einladen? Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer, die in diesem Jahr rund ums Fest immer wieder auftauchen. Wir haben die Antworten.

Welche Beschränkungen gelten an den Feiertagen und kontrolliert die Polizei an Heiligabend unterm Tannenbaum? Die Antworten auf diese und andere Fragen hat SWR1-Redakteur Mathias Zahn.

Am Dienstag, den 22. Dezember beantwortet SWR1 Redakteur Mathias Zahn zwischen 9 und 10 Uhr Ihre Fragen.

SWR1: Wie viele Menschen darf ich als Haushalt einladen?

Mathias Zahn: Am 24., 25. und 26.12. darf ein Haushalt vier weitere Menschen aus dem engsten Familienkreis empfangen. Ein Haushalt kann zum Beispiel sein: Ein Ehepaar und zwei Zwillingspaare im Alter von 16 und 18 Jahren. Das sind dann also sechs Erwachsene. Die können dann nochmal vier weitere dazukommen lassen, also zum Beispiel die Schwester eines Ehepartners oder die Oma. Ganz wichtig dabei: Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren zählen nicht mit.

Hörerfrage: Kann es Bußgelder geben falls überraschend zwei Besucher mehr kommen, als ursprünglich geplant?

Zahn: Die Landesregierung sagt ganz klar: Die Polizei wird nicht in die Wohnungen und Häuser gehen und die Leute an der Festtagstafel abzählen und sich die Personalausweise zeigen lassen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine Beschwerde über eine Ruhestörung geben sollte, dann kann die Polizei plötzlich vor der Tür stehen. Dann gibt es in der Regel erstmal eine deutliche Ansprache an der Tür. Spontan zwei Besucher mehr reinzulassen, wie der Hörer das beschrieben hat, das muss wirklich jeder selbst wissen. Dabei geht es um Eigenverantwortung, Vernunft und wirklich um die zentrale Frage, welches Infektionsrisiko will ich für mich, meine Familie und meine Gäste eingehen.

Hörerfrage: Wenn ich getestet wurde, darf ich dann auch mehr Leute an Heiligabend oder über die Feiertage treffen?

Zahn: Nein, ein Test ändert da nichts dran. Es gilt die Beschränkung für Heiligabend und die beiden Weihnachtstage. Ein Haushalt kann maximal vier andere Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Es muss eben jeder selbst wissen, ob er dieses Erlaubte ausreizen will. Die Landesregierung rät auf jeden Fall dringend die Feiern so klein wie es irgendwie geht zu halten und die Kontakte so weit es geht zu reduzieren. Die andere Frage ist natürlich: Wie kann ich das Ganze coronasicher veranstalten? Also Abstand halten, vielleicht auch mal ein Teil der Feier draußen machen, lüften und so weiter. Das ist eigentlich noch wichtiger als die Frage, wie viele Leute kommen.

Weitere Fragen beantwortet Matthias Zahn am Dienstag, 22. Dezember, zwischen 9 und 10 Uhr im Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz.