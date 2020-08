per Mail teilen

Je früher Corona-Infektionen erkannt werden, desto leichter können weitere Ansteckungen vermieden werden. Der Mediziner Alexander Thieme von der Berliner Charité arbeitet deshalb an einer Art Frühwarnsystem in Form einer Infektions-Landkarte.

Die Karte ist vergleichbar mit einer Wetterkarte, die in Zukunft im Internet abrufbar sein soll. Wir haben mit Mediziner Thieme gesprochen und ihn gefragt, was genau hinter dem Projekt steckt - und wie die Info-Karte funktionieren soll.

SWR1: Was ist die Idee hinter Ihrem Frühwarnsystem-Projekt?

Alexander Thieme: Von der Infektion bis zum Auftreten erster Symptome und dem Nachweis einer Corona-Erkrankung vergehen in der Regel ein bis zwei Wochen. In dieser Zeit kann das Virus bereits auf weitere Personen übertragen werden. Dies möchten wir mit unserem Projekt möglichst verhindern, in dem wir die frühestmöglichen messbaren Ereignissen beim Infektionsgeschehen auswerten. Das ist einmal der Kontakt zwischen Menschen, bei dem das Virus übertragen wird, und das Auftreten von ersten Symptomen. Wir möchten ein Frühwarnsystem aufbauen, vergleichbar mit einer Wetterkarte, welches auf dem regionalen Kontaktverhalten sowie auf Symptomdaten basiert.

Alexander Henry Thieme BIH/Thieme Alexander Thieme arbeitet als Facharzt an der Klinik für Radioonkologie der Charité in Berlin und ist Sprecher des "Digital Clinician Scientist Programmes" des Berlin Institute of Healths. Der Mediziner und Informatiker hat bereits im Frühjahr die sogenannte CovApp entwickelt. Nun engagiert er sich gemeinsam mit Kollegen des Hasso-Plattner-Instituts und des Telekommunikations-Unternehmens Net Check dafür, das Covid-19-Frühwarnsystem CovMap auf die Beine zu stellen.

Was soll am Ende Ihres Projektes stehen?

Wir möchten die Informationen übersichtlich auf einer Karte darstellen. Dies wird in der ersten Version eine Website sein, die unter der Adresse CovMap.de erreichbar sein wird. Wir können uns durchaus vorstellen, eine App für Smartphones herauszubringen, über die User auch Daten an unser System zurückmelden können.

Welche Daten nutzen Sie für Ihr Frühwarnsystem?

Wir nutzen anonymisierte GPS-Daten, um das Kontaktverhalten zu charakterisieren, und Symptomdaten, die von der Bevölkerung via App selbst berichtet werden. Mit unserem Verfahren können wir eine regionale Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von weiteren SARS-CoV-2-Infektionen berechnen und eine Vorhersage treffen.

Für wen ist die Karte gedacht, wer bekommt Zugriff?

Wir möchten das Projekt gerne der gesamten Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir sehen als Zielgruppe einerseits die Bevölkerung. Erwarten wir ein Ansteigen der Infektionen in einer Region, so könnte eine Person, die zur Risikogruppe zum Beispiel aufgrund chronischer Erkrankungen gehört, noch wichtige Termine verschieben. Andererseits hoffen wir, dass das Projekt auch als Informationsquelle für Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft dienen kann.

Wobei könnte ein solches Frühwarnsystem helfen?

In erster Linie geht es darum, mögliche Ausbruchsherde möglichst schnell zu identifizieren und dadurch Folgeinfektionen zu verhindern. Ein weiteres Ziel ist es, dabei zu helfen, optimalere Entscheidungen zu treffen und somit die psychologischen und ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern.