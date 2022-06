Unterschiedliche Corona-Verläufe und die 4. Impfung

per Mail teilen

Es gibt diejenigen, die eine Corona-Infektion relativ gut wegstecken und solche, die schwer dran zu knabbern haben. Warum ist das so?

Dazu muss man wissen, was bei einer Infektion im Körper passiert. Fachmann dafür ist der Immunologe Doktor Carsten Watzl.

SWR1: Es ist dasselbe Virus, aber es löst bei den Menschen unterschiedliche Reaktionen aus. Woran liegt das?

Dr. Carsten Watzl: Es kann am Virus liegen, es kann auch an der Virusmenge liegen. Wenn man sehr viel vom Virus abbekommt, ist die Wahrscheinlichkeit schwerer zu erkranken, ein bisschen höher. Aber was den Unterschied tatsächlich ausmacht, ist wirklich der Unterschied von Mensch zu Mensch - dass wir alle etwas unterschiedlich sind und auch alle etwas unterschiedlich mit diesem Virus umgehen.

SWR1: Wer hat die größeren Schwierigkeiten im Umgang mit dem Virus?

Watzl: Generell kann man sagen Leute, bei denen das Immunsystem nicht richtig funktioniert. Wichtig bei dieser Infektion ist, das Virus möglichst früh möglichst gut zu bekämpfen. Wenn das nicht so richtig funktioniert - aus welchen Gründen auch immer - kann sich das Virus besser im Körper ausbreiten. Dann muss das Immunsystem richtig Anlauf nehmen und fest Zuschlagen, bevor das Virus wirklich bekämpft ist. Und dann kann es dazu kommen, dass - wenn das Virus schon weg ist - die Immunreaktion immer noch stark ist. In diesem Fall reden wir von einer überschießenden Immunreaktion und die löst diese schweren Verläufe aus. Das heißt, das Virus ist gar nicht mehr der Bösewicht, sondern das Immunsystem selbst. Patienten, die im Krankenhaus mit schweren Verläufen liegen, müssen deshalb auch mit Medikamenten behandeln werden, die das Immunsystem etwas unterdrücken und nicht das Virus bekämpfen.

Man kann die Angst vor dem Virus verlieren, den Respekt aber bitte nicht.

SWR1: Warum reagiert das Immunsystem so?

Watzl: Man sieht, wie mächtig das Immunsystem ist. Das heißt, es kann sehr gut ein Virus eliminieren und bekämpfen. Aber es macht auch Schaden dabei. So bringt es Zellen um, in denen sich das Virus vermehrt oder löst eine starke Entzündungsreaktion aus. Das ist erst einmal gut, um eine Infektion zu bekämpfen, kann aber auch fehlgeleitet sein. Das passiert hin und wieder bei bestimmten Infektionen.

SWR1: Muss man solche Fehlleitungen hinnehmen oder kann man das auch beeinflussen?

Watzl: Man kann natürlich dafür sorgen, dass man das Immunsystem stärkt. Das Beste, was man machen kann, ist immer noch die Impfung. Dann schaffe ich es das Virus sehr früh und effektiv zu bekämpfen und es kommt es erst gar nicht zu schweren Verläufen. Aber bei einigen Leuten weiß ich noch gar nicht, dass sie vielleicht das Risiko für einen schweren Verlauf haben, weil wir noch nicht alle Faktoren kennen, die wirklich eine Rolle spielen.

SWR1: Viele Menschen haben bereits die Booster-Impfung bekommen und sagen: "Eine vierte Impfung mach ich nicht mehr. Ich bekomme ja doch Corona". Für sie hat Corona seinen Schrecken verloren. Was sagen Sie in diesem Fall?

Watzl: Als immungesunde Person unter 60 kann ich das vollkommen unterschreiben. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen mit ihrer dritten Impfung durch sind. Auch wenn die schon ein halbes Jahr oder länger her ist. Sie sind mit dieser Immunität immer noch sehr gut vor einem schweren Verlauf geschützt und werden wahrscheinlich ihre Immunität durch eine Infektion auffrischen. Man sollte das aber nicht absichtlich herbeiführen - man kann die Angst vor dem Virus verlieren, den Respekt aber bitte nicht. Wenn es dann passiert, wird die Erkrankung wahrscheinlich einen leichten Verlauf nehmen.

Bei Leuten, die vielleicht eine Immunschwäche haben, sollte die Immunität nicht durch Infektion, sondern eher durch eine Impfung aufgefrischt werden. Im Herbst werden wir dafür Impfstoffe haben, die besser auf Omikron zugeschnitten sind.