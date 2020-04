In der Coronavirus-Pandemie sind Menschen nicht nur um ihre eigene Sicherheit besorgt. Tierhalter wollen sichergehen, dass auch ihre Hunde oder Katzen gesund bleiben. Inzwischen gibt es mehrere Berichte über infizierte Haustiere. Hier ein paar Fakten für Tierhalter.

Können Menschen sich bei Hunden oder Katzen anstecken?

Nach aktuellem Kenntnisstand spielen Haustiere keine Rolle bei der Verbreitung des Erregers. Daher müssen Gesunde den Kontakt zu ihnen aus Sicht des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) für Tiergesundheit nicht einschränken. Das Institut weist aber darauf hin, dass es immer ratsam ist, beim Kontakt mit Tieren grundlegende Prinzipien der Hygiene zu beachten und die Hände gründlich mit Seife zu waschen.

Das FLI weist in dem Zusammenhang auch auf eine Studie chinesischer Wissenschaftler hin, wonach sich Katzen experimentell mit dem Erreger infizieren lassen und das Virus unter den besonderen Versuchsbedingungen auch auf andere Katzen übertragen können. Das Bundesforschungsinstitut betont jedoch, dies erlaube keine Rückschlüsse darauf, ob Katzen Virusmengen ausscheiden, die für eine Infektion von Menschen ausreichen.

Können Haustiere sich bei Menschen mit dem Coronavirus infizieren?

Das kommt offenbar auf das Tier an. Laut FLI gibt es bislang Berichte über zwei Hunde aus unterschiedlichen Haushalten in Hongkong, bei denen genetisches Material des Erregers entdeckt wurde. Die beiden Hunde zeigten keine Symptome. In einer ersten Studie aus China hieß es demnach, dass Hunde "nur geringgradig infizierbar" sind.

In Belgien wurde in einem Haushalt mit einem Covid-19-Fall auch eine Katze positiv getestet. Das Tier litt an Atemnot, Erbrechen und Durchfall. Die belgischen Behörden werteten dies laut FLI als Einzelfall. Klaus Osterrieder, Virologe aus der Veterinärmedizin der Freien Universität in Berlin, erklärte jedoch am Wochenende, es verdichteten sich die Hinweise, dass das Virus vor allem Katzen befallen könne. In einem New Yorker Zoo wurde nun auch ein Tiger positiv auf das Virus getestet, der sich mutmaßlich bei einem Pfleger ansteckte.

Für Tiere ohne Krankheitssymptome wird keine Quarantäne empfohlen - beim Auftreten von Symptomen kann aber ein Test auf eine Infektion sinnvoll sein. Dafür sollte sich das zuständige Gesundheitsamt mit dem Veterinäramt in Verbindung setzen.

Was sollten Tierhalter tun, die in Quarantäne oder infiziert sind?

Das FLI empfiehlt, Freigängerkatzen für die Dauer der Quarantäne nicht hinaus zu lassen. Auch sollten Katzen aus Quarantänehaushalten nicht mit anderen fremden Katzen wie in einer Katzenpension untergebracht werden. Insgesamt bestehe aber kein Grund dafür, Haustiere vorsorglich in Tierheimen abzugeben.