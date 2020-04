per Mail teilen

Kann der gebuchte Sommerurlaub wie geplant stattfinden? Jenny Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz erklärt, welche Rechte Urlauber haben und wann eine Stornierung Sinn macht.

SWR1: Sollte man den Urlaub jetzt sicherheitshalber schon mal stornieren oder noch warten?

Jenny Kaiser: Das kommt immer ganz darauf an. Wenn der Verbraucher sich jetzt schon wirklich sicher ist, dass er im Sommer auf gar keinen Fall eine Reise antreten will, dann gilt natürlich: Je früher storniert wird, umso besser. Denn je näher der Reisezeitpunkt kommt, umso höher werden natürlich die Stornogebühren.

Wer sich noch ein bisschen unsicher ist und sich sagt: Vielleicht gibt es zu dem Zeitpunkt keine Reisewarnung mehr, ich habe mich auf diesen Urlaub gefreut und würde den auch gerne antreten, der sollte natürlich abwarten.

SWR1: Was ist denn, wenn man keine Pauschalreise gebucht hat, sondern alles einzeln? Also Flug, Hotel und Mietwagen. Was raten Sie da?

Kaiser: Wenn man die ganzen Leistungen einzeln gebucht hat, steht man natürlich einer größeren Anzahl an Vertragspartnern gegenüber. Bei der Pauschalreise hat man seinen Veranstalter. Mit dem muss man sich ins Benehmen setzen, um eine Lösung zu finden. Bei Einzelbuchungen sollte man natürlich schauen, wie die einzelnen Bedingungen sind. Da muss man sich einfach mit jedem einzelnen Vertrag auseinandersetzen.

Jenny Kaiser von der Verbraucherzentrale in Mainz informiert über die Rechte von Urlaubern. VZ RLP Fotografin Thao Vu Minh

SWR1: Die EU-Kommission in Brüssel sagt, dass wir rein rechtlich zwischen Geld zurück oder Gutschein annehmen wählen können. Wenn mein Reiseanbieter mir einen Gutschein anbietet, sollte ich diesen nehmen?

Kaiser: Wenn der Verbraucher wirklich in der Lage ist, Solidarität zeigen zu können, dann kann er selbstverständlich das Angebot eines Gutscheins annehmen. Es ist aber eben eine freiwillige Angelegenheit. Einen Zwangsgutschein darf der Reiseveranstalter in der jetzigen Situation und Rechtslage dem Verbraucher nicht aufbürden. Wenn der Verbraucher das nicht möchte, dann kann er das auch ablehnen.

SWR1: Einige Fluglinien und Reiseveranstalter sind gerade kaum erreichbar. Manche sagen, melden Sie sich doch am besten kurz vorher. Was macht man dann?

Kaiser: Wenn keiner erreichbar ist, wird es schwierig. Wenn man seinen Anspruch durchsetzen will, bleiben einem quasi nur zwei Wege: Entweder einen Mahnbescheid gegen den Veranstalter zu beantragen oder ein gerichtliches Verfahren einzuleiten. Davon sollten Verbraucher trotzdem erstmal noch Abstand nehmen. Es ist noch nicht klar, inwiefern es in diesem Bereich in nächster Zeit zu Gesetzesänderungen kommen könnte.