Die Coronazahlen steigen aktuell immer weiter. Der Bundesverband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes warnt vor einer Überlastung des Gesundheitssystems und fordert eine Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen.

Gleichzeitig gibt es eine aktuelle Studie, die zeigt: 95 Prozent der Deutschen haben durch Impfung oder Infektion Antikörper gegen Corona in ihrem Blut entwickelt.

Wir haben darüber mit Professor Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, gesprochen.

SWR1: Viel Immunität in der Bevölkerung und trotzdem rasant steigende Infektions-Zahlen. Wie passt das zusammen?

Christine Falk: Das passt immunologisch ganz gut zusammen. In der Studie wurde auch im Blut nach den Antikörpern geschaut und da kann man tatsächlich feststellen, dass viele Menschen geimpft und/oder genesen sind. Aber das sind die Antikörper, die im Blut zu finden sind. Und die sagen uns nicht viel darüber, wieviel davon im Nasen-Rachenraum an Immunität ankommt, weil es ein bisschen andere Antikörper sind, die man dort nicht so gut nachweisen kann. Aber die bräuchten wir, um geschützt zu sein vor einer Infektion, denn das Virus fliegt über den Nasen- und Rachenraum in den Körper. Deswegen sagen uns die Blutwerte nicht zwingend etwas darüber, wie gut wir im Nasen-Rachenraum geschützt sind.

SWR1: Wie kommt man an einen guten Schutz im Nasen- und Rachenraum? Ich dachte immer, Infektionen, Antikörper, die gebildet werden oder Impfungen helfen da?

Falk: Die Impfungen helfen auch. Und das kann man auch sehr gut messen, dass es Leute gibt, die nach dreimal impfen dann auch tatsächlich diese Weiterentwicklung in Richtung Schleimhaut-Immunität entwickeln. Das machen aber nicht alle Menschen. Wenn man sich dort aber ansteckt, entwickelt man im Nasen- und Rachenraum nochmal eine zusätzliche Immunität. Das ist schon so, dass leider nicht jeder Mensch, der dreimal geimpft ist, gleich viel Immunität im Nasen- und Rachenraum hat.

SWR1: Zu Beginn der Pandemie hieß es, 80 Prozent Herden-Immunität könnten reichen, um das Virus zu besiegen. Kritiker zweifeln schon länger daran und viele Wissenschaftler fühlen sich jetzt wieder bestätigt. Was sagen Sie diesen Menschen?

Falk: Zum einen kann man nicht wirklich sagen "95 Prozent Immunität", sondern "95 Prozent der Menschen haben Antikörper". Das andere ist, dass wir mit der originalen Wildtyp-Variante geplant haben. Omikron hat einen hohen Anteil daran, dass die Annahme, dass man diese Herden-Immunität mit Prozentzahlen erreichen könnte, einfach zunichte gemacht wurde. Diese neue Variante übt teilweise diese Immunflucht im Nasen-Rachenraum aus, um der Immunantwort quasi zu entkommen und auch Menschen zu infizieren, die schon geimpft sind. Manchmal sind das sogar Leute, die mit einer anderen Variante infiziert waren und sich dann doch noch einmal in diesem Jahr infizieren.

SWR1: Forderungen nach einer Maskenpflicht in Innenräumen werden im Moment immer lauter. Reicht das bei der aktuellen Entwicklung aus?

Falk: Das ist eben genau die Frage, wie man ein gutes Paket schnürt. Und das Paket schnüren heißt, ein Teil Impfung und ein Teil Schutz durch zum Beispiel die Maske. Sollte man sich dann doch mit Corona anstecken und zu einer Risikogruppe gehören, kann man auch besser therapieren. Auch da gibt es inzwischen Medikamente. Aus diesem kombinierten Herangehen sollten wir klug handeln, damit wir gut in diese Herbst-Winter Phase hinein und auch wieder heraus kommen.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.