Sommerferien 2020 - da geht auch am Urlaubsziel nichts ohne Corona-Regelungen. Womit Sie in welchen Ländern rechnen müssen, worauf Sie besser achten sollten: Unsere ARD-Korrespondenten fassen die aktuelle Situation zusammen.

Bienvenue - Corona-Regeln für Frankreich

ARD-Korrespondentin Sabine Wachs zur Situation in Frankreich:

Egal ob am französischen Mittelmeer, in der Normandie, der Bretagne oder an der Atlantikküste - Sommer, Sonne und Strand sind kein Problem. Auch Wanderurlaub in den Vogesen, dem Lubéron oder in den Pyrenäen ist wieder möglich. Hotels, Campingplätze, Bars oder Restaurants dürfen unter bestimmten Auflagen öffnen. Wer sich zum Beispiel vom Tisch wegbewegt, muss zumindest innerhalb von Gebäuden eine Maske tragen. Auch auf den meisten Märkten gilt eine Maskenpflicht, ebenso wie in Museen.

Strand in Antibes an der Côte d'Azur dpa Bildfunk Tim Brakemeier



Dass die Gastronomie, die Hotellerie und viele Sehenswürdigkeiten wieder öffnen dürfen, heißt aber noch lange nicht, dass auch alles schon wieder geöffnet hat. In Paris und andernorts sind noch immer viele Hotels geschlossen. An der Côte d’Azur öffnen einige Hotels, Campingplätze oder Restaurants erst Anfang Juli. Frankreich fehlen die Ausländer. Trotz der Grenzöffnung für die meisten EU-Staaten sind die Franzosen noch weitgehend unter sich. Das Urlaubsfeeling in Frankreich könnte daher etwas ungewohnt sein. Ungewohnt, aber nicht unbedingt schlecht: relativ leere Strände, keine überfüllten Wanderwege, kein stundenlanges Schlange stehen vor dem Eiffelturm. Das sind die Aussichten mindestens noch bis Mitte Juli. Dann beginnen auch in Frankreich die Sommerferien. Und viele Französinnen und Franzosen werden in diesem Jahr wohl nicht das Weite suchen, sondern ihr eigenes Land erkunden.

Wo Touristen wieder einreisen dürfen

καλως ΗΡΘΑΤΕ! - Corona-Regeln für Griechenland

ARD-Korrespondent Thomas Bormann zur Situation in Giechenland und auf den griechischen Inseln:

In Griechenland gelten ab Anfang Juli neue Einreise-Regeln: Wer ins Land möchte, muss sich spätestens zwei Tage vor der Ankunft online anmelden. Eine neue Vorschrift besagt, dass Reisende dann angeben müssen, wo sie in den vergangenen zwei Wochen waren, wie alt sie sind und wo sie in Griechenland erreichbar sein werden. Diese Daten wertet die griechische Zivilschutzbehörde aus und entscheidet, wer zum Corona-Test muss. Ob man getestet wird oder nicht, erfährt man erst bei der Ankunft auf dem Flughafen in Griechenland.

Auch die Strände auf der Insel Korfu sind aktuell noch relativ leer. picture-alliance / Reportdienste Katja Kreder

Wer getestet wird, muss am ersten Urlaubstag im Hotelzimmer bleiben, bis das Ergebnis vorliegt. Mit diesen Maßnahmen will Griechenland erreichen, dass mögliche Corona Fälle sofort entdeckt werden. Wer in Griechenland mit dem Bus einen Ausflug macht, muss eine Maske aufsetzen. In Supermärkten gibt es dagegen keine Maskenpflicht für Kunden. Allerdings muss Abstand gewahrt werden, genau wie am Strand: Dort dürfen Sonnenschirme nur mit vier Metern Abstand aufgestellt werden. In der Praxis aber kein Problem: die griechischen Stränden bieten genug Platz - und die griechischen Hoteliers versprechen einen entspannten Urlaub.

Bienvenidos! - Corona-Regeln für Spanien

Die Situation in Spanien schildert ARD-Korrespondent Marc Dugge:

Leere Strände auch auf der Ferieninsel Mallorca an der Playa de Palma picture-alliance / Reportdienste Thomas Reiner

An den Stränden der Ferieninsel Mallorca geht es, zumindest unter der Woche noch relativ beschaulich zu, denn die Insel ist noch ziemlich leer. Am Wochenende kann es dann aber durch die Einheimischen doch ein bisschen enger werden. Bisher verteilen sich die Touristen aber relativ gut. Viele Hotels sind noch geschlossen, andere öffnen jetzt doch, weil sie merken, da geht noch was in diesem Sommer. Insgesamt sind aber nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf den Kanaren die Strände noch weitgehend verwaist. Das gilt auch für das Festland, was zum Teil daran liegt, dass kaum Briten in diesem Jahr nach Spanien reisen.

Das sollten Sie bei einer Reise-Buchung beachten

Bem-vinda! - Corona-Regeln für Portugal

Die Situation in Portugal schildert ARD-Korrespondent Marc Dugge:

Auch in Portugal ist es noch sehr leer an den Stränden und auf Touristen trifft man nur spärlich. Auch hier fehlen die Briten, die die Algarve sonst im Sommer hauptsächlich bevölkern. Dies könnte sich aber nach dem 6. Juli, mit dem Ende der Quarantäne-Pflicht in Großbritannien ändern. Insgesamt war Portugal bei der Bekämpfung der Pandemie lange relativ erfolgreich. Die Ansteckungsraten waren lange niedrig. Leider hat sich das geändert. Mittlerweile ist das Land fast trauriger Spitzenreiter in der europäischen Union. Das liegt auch daran, dass einige ärmere Stadtviertel in der Nähe von Lissabon mehr Ausbrüche verzeichnen.

In Portugal überwacht die Polizei Strände auch mit Drohnen. Überfüllte Strände, oder Strandabschnitte können gesperrt werden. picture-alliance / Reportdienste MAXPPP

Auch an der Algarve hat es einen Ausbruch gegeben - und das macht natürlich auch die Regierung nervös. Deswegen wurden jetzt die Corona-Beschränkungen im Großraum Lissabon verschärft. An den Stränden gilt grundsätzlich 1,50 Meter Mindestabstand. Menschen dürfen höchstens in Gruppen von 25 Personen zusammenstehen, sonst kann die Polizei einschreiten. Wird es am Strand zu voll, wird der Strand geschlossen. Damit das gar nicht erst passiert, sind Sonnenschirme und Sonnenliegen in größeren Abständen aufgebaut worden. Die Polizei hat inzwischen bereits einige Strände in diesem Sommer geschlossen. So zum Beispiel am letzten Sonntag in der Nähe von Calvia. Hier gibt es allerdings eine App, die davor warnt, wenn ein Strand zu voll ist. Ist er es, wird er rot angezeigt. So kann sich der Tourist schon im Hotel überlegen, ob er vielleicht lieber einen anderen Strand ansteuert, wo noch nicht so viele Menschen sind.

Reisehinweise für alle Urlaubsländer Welche Corona-Regelungen Sie wo beachten müssen und wie die Situation vor Ort ist, das erfahren Sie auch auf den Seiten des Auswärtigen Amtes.

Hoşgeldiniz! - Corona-Regeln für die Türkei

Die Situation in der Türkei schildert ARD-Korrespondentin Karin Senz:

Antalya zum Beispiel wäre soweit - es könnte losgehen. Schon am Flughafen sind die Wärmebildkameras aufgestellt. Wer bei der Einreise eine erhöhte Temperatur hat, der muss zum Test ins Krankenhaus. Ist der Test negativ, geht es mit dem desinfizierten Transferbus ins Hotel. An der Rezeption wird noch einmal Fieber gemessen und es gibt die Maske fürs Gesicht und desinfizierendes Cologna auf die Hand. Die desinfizierende Flüssigkeit hat eine lange Tradition in der Türkei, unabhängig von Corona. Allerdings habe ich am Strand oder am Pool nur wenige Menschen mit Maske gesehen.

Genügend abstand ist auch an den Stränden der Türkei kein Problem. picture-alliance / Reportdienste Mustafa Ciftci

Man kann aber auch wirklich genügend Abstand halten. Es gibt im Moment noch Platz genug, solange so wenig los ist in den Hotels. Mit Wartezeiten muss man am "Nadelöhr" Aufzug rechnen, denn da dürfen per Vorschrift nur wenige Personen gleichzeitig rein. Gerade bei großen Hotels mit vielen Stockwerken, kommt es dort dann zu Wartezeiten. Die meisten Hotels bieten weiter Essen vom Büffet an. Allerdings sind der Absperrbänder aufgebaut und man bekommt das Essen ausgegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn denn der Tourismus in der Türkei wieder ein bisschen anzieht, an dieser Stelle Geduld gefragt sein wird.