Was haben die bisherigen Corona-Maßnahmen gebracht?

Die Antwort darauf kommt vom sogenannten Sachverständigenrat. In dem Gremium sitzen unter anderem Juristen, Ärzte, Virologen - und Epidemiologe Klaus Stöhr. Im SWR1 Interview lieferte er uns seine persönliche Einschätzung.

SWR1: Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkung - Was haben die einzelnen Coronamaßnahmen gebracht?

Klaus Stöhr: Was man sagen kann, ist, dass die Schulschließungen nicht den Beitrag geleistet haben, den man besprochen hatte. Schulschließungen haben die Kinder vom Leben ausgesperrt, das sie gewohnt sind. Sie hatten einen geringen Effekt: Seltene Ausbrüche, es waren wenig Kinder beteiligt und mehr Erwachsene haben die Infektion in die Schule getragen als umgekehrt. Das sind aber alles Daten, die vor der Evaluierung bekannt waren.

SWR1: Auf welche Maßnahmen kann man auf keinen Fall verzichten?

Stöhr: Wenn im Herbst das Allgemeinwohl gefährdet sein könnte und die Krankenhäuser tatsächlich überlaufen, muss man wieder Kontaktbeschränkungen einführen. Dann würde man wieder zu einer Phase der Pandemie zurückkehren, wie wir sie von den letzten beiden Jahren her kennen. Ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird und wieder anlassloses Massentesten beginnen muss. Maßnahmen wie Ausgangssperren haben wir lange hinter uns gelassen.

SWR1: Wie gut ist die Maskenpflicht?

Stöhr: Eine Maske hilft natürlich und man kann damit Infektionen reduzieren. Dafür muss man aber auch die Maske gebrauchen. Aus meinem Blickwinkel ist eine Maskenpflicht im Sommer nicht notwendig, weil der Druck auf die Intensivstationen absolut minimal ist. Ob man eine Maskenpflicht im Herbst wieder braucht, muss man sehen. Man sollte dafür aber jetzt die Parameter festlegen. Der Ruf nach einer Maskenpflicht ist jetzt aber nicht zeitgemäß.

SWR1: Von Ihrem Bericht hängt auch ab, wie die Bundesregierung vorgeht. Müssen wir uns für den Herbst auf strengere Regeln einstellen?

Stöhr: Wenn die Zahlen steigen, macht es noch keinen Sinn, die Maßnahmen zu ändern. Wenn die Anzahl der Personen, die ins Krankenhaus kommen, zunimmt, dann muss man reagieren. Im Herbst wird das wieder passieren und es wird in jedem Winter eine Zunahme der Personen geben, die in die Krankenhäuser kommen. Es wird immer einen hohen Druck auf den Intensivstationen geben, aber darauf muss man sich verhältnismäßig vorbereiten. Die beste Vorbereitung ist, dass man an die Impfung denkt für diejenigen, die es brauchen. Also die Menschen, die noch keine Impfung oder Infektion hatten.

SWR1: Seit dem 30.6.2022 kostet der Coronatest wieder Geld. Ist das eine richtige Entscheidung?

Stöhr: Prinzipiell ist es richtig. Jetzt noch mehr zu testen, bringt nichts, was die Infektionsverhütung und die Reduktion der Krankheitslast betrifft. Aber in den Krankenhäusern und Altenheimen sind zwischen 60 und 90 Prozent der Personen, die positiv getestet werden, Zufallsbefunde. Deshalb muss man dort Coronatests weiterhin kostenlos fortführen.

Das Interview führt SWR1 Moderator Michael Lueg.