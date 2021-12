Warum gibt es noch keine Impfempfehlung für Kinder?

Lass ich mein Kind gegen Corona impfen oder nicht? Obwohl die Ständige Impfkommission (STIKO) sich mit einer allgemeinen Impfempfehlung für Kinder zurückhält, wird in vielen Kinderarztpraxen schon fleißig geimpft.

Empfohlen wird der Coronaschutz aktuell nur für Kinder mit Vorerkrankungen oder wenn in der Familie Risikopatienten leben. Alle anderen sollen nur auf individuellen Wunsch geimpft werden.

Kinder- und Jugendmediziner Prof. Fred Zepp aus Mainz ist Mitglied in der STIKO und hat unsere Fragen beantwortet.

SWR1: Warum zögert die Stiko mit der Impfempfehlung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren?

Professor Zepp: Man muss bei der Fragestellung beachten - was ist die Aufgabe der Ständigen Impfkommission? Die Zulassungsbehörde betrachtet die Unterlagen des pharmazeutischen Unternehmens. Wenn dann eine unklare Fragestellung besteht - wie zum Beispiel die Frage nach den Herzmuskelentzündungen bei Jungs nach der Impfung - schreibt die Zulassungsbehörde einfach in die Zulassungsunterlagen: Es gibt ein Restrisiko, das wir nicht kennen, und darauf muss man achten. Von uns in der Stiko erwartet man aber, dass man dieses Risiko bewertet. Wir haben den Auftrag zu prüfen, ob das Risiko der Impfung kleiner ist als das Risiko der Erkrankung. Da ist die besondere Situation, dass wir zu dem Impfstoff für Kinder zunächst einmal nur die Daten aus der Zulassungsstudie mit 1.500 Kindern, die geimpft wurden, haben. Auf der anderen Seite treten die Herzmuskelentzündungen etwa einmal unter 10.000 Impfungen auf. Wir können es noch nicht wissen und dürfen im Prinzip mit dieser Datenlage noch gar keine vollständige Empfehlung aussprechen.

Immer mehr Eltern in der Westpfalz wollen ihre Kinder gegen Corona impfen lassen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Christian Charisius

SWR1: Viele Eltern stehen jetzt vor so einer ganz schwierigen Entscheidung. Sie müssen abwägen, was gefährlicher ist - mögliche Impfschäden oder eine Corona-Erkrankung oder die Folgen davon. Wie lange ist so was zumutbar, die Eltern in dieser Schwebe zu lassen?

Zepp: Ich gehe davon aus, dass es sich nur um wenige Wochen handelt. Wir sind jetzt in der privilegierten Situation, dass man sich in anderen Ländern dazu entschlossen hat - wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, wo viel mehr Kinder erkranken als bei uns in Deutschland oder in Europa - die Impfung schon einzusetzen. Wir wissen, dass seit Anfang November etwa 5 Millionen Kinder in der Altersgruppe geimpft wurden, allerdings bisher in der Mehrzahl der Fälle nur einmal. Diese Herzmuskelentzündungen treten üblicherweise fünf bis zehn Tage nach der zweiten Impfung auf. Das sollte aber im Zeitablauf bis etwa Weihnachten geschehen sein, sodass wir um die Weihnachtszeit weitere Informationen haben. Dann wird die Stiko sehr schnell, wenn die Daten vorliegen, im Prinzip entscheiden.

SWR1: In Großbritannien ist der erste Mensch mit Omikron gestorben. In Südafrika sind vor allem junge Leute betroffen. Gefährdet Omikron besonders Kinder und Jugendliche?

Zepp: Was wir wissen ist, dass diese Variante in der Lage ist, sich schneller von Mensch zu Mensch zu übertragen. Das bedeutet, das Virus kann sich schneller ausbreiten. Was wir im Augenblick noch nicht sehen ist, dass es eine größere Krankheitsbelastung im Kindes- und Jugendalter gibt. In Österreich zum Beispiel, wo man diese Virusvariante schon häufiger gesehen hat als in Deutschland, ist es bisher nicht zu einer Zunahme von Krankenhauseinweisungen im Kindes- und Jugendalter gekommen.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.