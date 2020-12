Abstand ist überall angesagt: Diese Bank vor dem Alten Rathaus in Grünstadt ist weder Pfusch am Bau noch eine radikale Sparmaßnahme, obwohl in der Mitte anderthalb Meter Sitzfläche fehlen. Albert Monath, Chef der Stadtwerke, hatte diese Idee. Entspannt Abstand halten mit einem Augenzwinkern - das passt gut in die Pfalz.