per Mail teilen

Hauptuntersuchung, Inspektion oder Reparatur - auch in Zeiten von Corona geht das Autoleben weiter. Aber ist der fällige Reifenwechsel bei Kontaktverbot überhaupt erlaubt und was ist mit der überzogenen Hauptuntersuchung und der vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektion?

Hauptuntersuchung

Die Corna-Epidemie hat keine Auswirkungen auf die Pflicht, das Auto alle zwei Jahre bei TüV, Dekra oder GTÜ zur Hauptuntersuchung vorzuführen. Wer den fälligen Termin um mehr als zwei Monate überzieht, der riskiert normalerweise ein Verwarngeld. Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) empfiehlt den Ländern, eine zwei- bis viermonatige Überziehung der fälligen Hauptuntersuchung nicht zu ahnden, um die Mobilität auch in Zeiten der Corona-Krise sicher zu stellen.

Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium sieht im Moment diesbezüglichen allerdings keinen Bedarf, so eine Sprecherin: "Uns sind derzeit keine Fälle oder Bedarf bekannt, in denen von der Kulanz-Empfehlung des Bundes hätte Gebrauch gemacht werden müsste."

Die großen Prüfstellen sind übrigens zur Erhaltung der Verkehrssicherheit behördlich verpflichtet, Haupt- und Abgasuntersuchungen durchzuführen.

Werkstattbesuch

Der Wechsel auf Sommerreifen ist unter Einhaltung der Auflagen zur Kontaktsperre weiter erlaubt. picture-alliance / Reportdienste Sven Simon

Auch bei verhängter Kontaktsperre ist der Besuch in der Werkstatt für eine notwendige Reparatur oder zum Reifenwechsel unter Einhaltung der Auflagen zulässig. Darunter fallen auch Schönheitsreparaturen, wie zum Beispiel der Besuch beim Autolackierer. Gilt, wie in Bayern, eine Ausgangsbeschränkung, so dürfen nur noch sicherheitsrelevante Reparaturen durchgeführt werden.

Hersteller- oder Gebrauchtwagen-Garantie, Service-Intervall

Wer den vom Hersteller vorgeschriebenen Service-Intervall seines Fahrzeuges überzieht, der riskiert unter Umständen vorhandene Garantien. Dies gilt besonders bei Neu- oder frisch erworbenen Gebrauchtwagen.

Ob ein Überziehen in Zeiten von Kontakt- oder gar Ausgangsperren ähnliche Folgen haben könnte, dazu gibt es derzeit keine endgültige rechtliche Klärung. Der ADAC empfiehlt deshalb: "Falls jetzt ein Wartungsintervall ansteht, sollten Sie sich vor dem Überschreiten an Ihren Garantiegeber wenden und eine Stellungnahme einholen. Das gilt auch für kostenlose Wartungen, die im Rahmen von Garantiepaketen abgeschlossen wurden."

Waschstraße

Der Besuch in der Waschstraße bleibt in Rheinland-Pfalz erlaubt. picture-alliance / Reportdienste Sven Simon

In Rheinland-Pfalz dürfen Autowaschstraßen grundsätzlich weiter geöffnet haben. Und auch der Besuch ist grundsätzlich nicht verboten, schreibt uns das rheinland-pälzische Gesundheitsministerium: "Sollten die Betreiber geöffnet haben, so können Sie diese natürlich auch nutzen und Ihr Fahrzeug reinigen. Dabei gilt - vor allem im Umgang mit anderen Menschen an der Waschstraße aber auch mit dem Verkaufspersonal - der Grundsatz, dass der Abstand und die Hygieneregeln einzuhalten sind."

Zulassungsstelle

Angesichts der Corona-Krise schließen auch in Rheinland-Pfalz immer mehr Städte und Landkreise ihre Verwaltungen. Dazu zählen dann fast immer auch die Zulassungsstellen, die entweder gar keine oder nur stark eingeschränkte Öffnungszeiten, zum Teil auch nur noch nach telefonischer Absprache anbieten. In vielen Fällen ist davon auch das Online-Zulassungsverfahren, "ikfz" betroffen. Die Experten des ADAC empfehlen, sich vor einem Besuch unbedingt über die örtlichen Regelungen zu informieren. Eine Übersicht über die Zulassungsstellen in Rheinland-Pfalz finden Sie zum Beispiel auf kfz.net.

Führerschein

Wer derzeit auf die Führerscheinprüfung wartet, der wird sich noch etwas gedulden müssen. Der zuständige TüV-Rheinland hat bereits im März im Auftrag der Landesregierung sämtliche die Durchführung sowohl der theoretischen als auch der praktischen Führerscheinprüfung bis auf Weiteres ausgesetzt. Wie lange die Regelung in Kraft bleibt, dazu gibt es derzeit keine Aussagen des TüV.