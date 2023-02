Fußballtrainer Christoph Daum: Krebsdiagnose war ein Zufallsbefund

Eine Krebs-Diagnose ist ein Schock und davor fürchten sich alle. Genau diese Diagnose bekam auch Fußballtrainer Christoph Daum. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde Lungenkrebs bei ihm entdeckt. Christoph Daum geht damit Monate später an die Öffentlichkeit und ruft dazu auf, zur Krebsvorsorge zu gehen.

SWR1: Das Allerwichtigste zuerst. Wie geht es Ihnen im Moment?

Christoph Daum: Ich habe jetzt eine sehr umfangreiche Chemotherapie erfolgreich hinter mich gebracht mit kleinen Nebenwirkungen. Und ich bin jetzt in der Phase der Immuntherapie. Alle Rückmeldungen, die ich von den behandelnden Ärzten hier vom Klinikum in Köln bekomme, hören sich sehr positiv an, und wir schauen zuversichtlich in die Zukunft.

SWR1: Aber das heißt, es war auch extrem wichtig, dass zu diesem recht frühen Zeitpunkt Ihre Erkrankung erkannt wurde, oder?

Daum: Genau. Das war ein Zufallsbefund. Ich habe eine generelle Gesundheitsuntersuchung gemacht und dabei wurden Unregelmäßigkeiten am Herzen erkannt, die eine genauere Untersuchung nach sich gezogen haben. Und die stellte dann plötzlich fest, hier gibt es Tumore in der Lunge. Dann wurden alle Therapien eingeleitet. Dann trägst du selbst noch mit dazu bei was du kannst – mit Ernährung, mit Atemübungen, mit Fitness. Dann ergibt sich ein Paket, wo du diese Erkrankungen in den Griff bekommen kannst.

SWR1: Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, man zieht sich total zurück oder so, wie Sie es jetzt gemacht haben, man geht damit an die Öffentlichkeit. Warum haben Sie diesen Schritt gewählt?

Daum: Nun ja, den habe ich ja nicht sofort gewählt. Ich habe zuerst das Zurückziehen gewählt, um damit klarzukommen und mir bewusst zu machen, in welchem Kampfmodus ich mich jetzt befinde. Da war es mir nicht danach, das öffentlich zu machen. Aber nachdem ich dann in der Onkologie so viele Patienten getroffen und gesehen habe, kam der Gedanke, ob nicht ein Hinweis auf die Vorsorgeuntersuchung eine Hilfe sein kann und du vielleicht durch Interviews auch von Krebsbetroffenen eine Hilfestellung an die Hand geben kannst. So habe ich mich dann zu dem Schritt durchgerungen, meine Bekanntheit dazu zu nutzen, um auf die Wichtigkeit und die Bedeutung der Vorsorgeuntersuchung aufmerksam zu machen. Ich habe schon unheimlich viele Zuschriften bekommen, wie "hättest Du es nicht gesagt, hätte ich es weiter vor mir hergeschoben". Wenn du dann nur ein paar davon erreichst, dann hat sich die ganze Sache für mich schon rundum gelohnt.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.

Weiterführende Informationen

Beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) gibt es neben weiteren Informationen auch Beratungsmöglichkeiten und Hilfe für Betroffene. Dort erfahren Sie auch mehr zum gesetzlichen Programm für die Krebsvorsorge und Krebsfrüherkennung.