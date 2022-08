CD, LP oder Streaming

Die Musik CD wird in diesen Tagen 40 Jahre alt. Erst das MP3-Format und die Angebote von Streamingplattformen wie Spotify, Deezer, Apple-Music und Co. haben die CD übertroffen. Uns interessiert: Von welchem Medium hören Sie Ihre Lieblingsmusik?

Streaming, CD, Vinyl und Co. – Mein Lieblingsmedium ist...

SWR1-Musikpodcasts bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Co.

Wenn Sie Musikpodcasts mögen, dann schauen Sie doch auch mal bei unseren SWR1 Meilensteinen vorbei. Dort besprechen wir jede Woche ein anderes legendäres Musikalbum aus der Rock- und Popgeschichte. Von Adele bis Zappa, von Bowie bis Yazoo – wir decken die spannenden Geschichten hinter den legendären Alben auf.

Und wenn Sie besonders an der Musik und Musikkultur der 80er Jahre interessiert sind, hören Sie doch mal in unseren Podcast Die 80er – der Musikpodcast rein. Im Podcast sprechen Musikchef Bernd Rosinus und SWR1 Redakteur und Moderator Dave Jörg über unterschiedliche Musikthemen aus den 80ern. Über One Hit Wonder, die Revolution durch die Musikvideos oder auch die Neue Deutsche Welle. Den Podcast gibt es exklusiv nur auf SWR1.de oder in der ARD-Audiothek.