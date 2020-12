CBD-Öle werden derzeit als wahre Wundermittel gehandelt - sie seien angeblich ohne berauschende Wirkung und völlig unproblematisch. Doch so einfach ist es nicht.

Ein paar Tropfen des CBD-Öls unter die Zunge sollen den coronabedingten Stress mildern und uns gelassener machen. CBD ist ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze, genau wie das berauschende THC, hat aber keine berauschende Wirkung. Also dürfte CBD-Öl völlig unproblematisch sein? Doch ganz so einfach ist es nicht, warnen Verbraucherschützer und Kontrollbehörden, etliche Produkte haben es trotzdem in sich. Fragen dazu an Sabine Schütze aus der SWR Umweltredaktion.

SWR1: Warum sind die Tropfen nicht ganz unbedenklich?

Sabine Schütze: Ganz einfach, weil Produkte, die aus Hanf gewonnen werden, immer auch THC enthalten, also die berauschende Substanz. Wenn auch eigentlich in sehr geringen Mengen. Wer damit wirbt, ein THC-freies Produkt zu haben, der liegt falsch. Das Problem ist außerdem, dass es keine verbindlichen Grenzwerte für den THC-Gehalt in Hanfprodukten gibt, sondern lediglich empfohlene Richtwerte.

Psychoaktives THC in Hanfprodukten Neben CBD ist auch das psychoaktive Tetrahydrocannabinol (THC) natürlicherweise in den Blättern, Blüten und Stängeln der Hanfpflanze enthalten. In den EU-zertifizierten Sorten darf der Gehalt an THC 0,2 Prozent nicht übersteigen. Einen europaweit vereinheitlichten Grenzwert für THC in Lebensmitteln gibt es nicht, lediglich Richtwerte, die für die Hersteller und die Lebensmittelüberwachung als Orientierung gedacht sind. Bei Nahrungsergänzungsmitteln liegt der Richtwert bei 150 µg/kg. Quelle: Verbraucherzentrale

Und die werden ganz offensichtlich nicht oft berücksichtigt. Untersuchungen der Kontrollbehörden zeigen nämlich, dass bei jedem zweiten Hanfprodukt diese Richtwerte deutlich überschritten werden. Im Schnitt sogar um das 10.000-fache! Und das spüren wir unter Umständen schon. Das heißt also ganz klar, es kann tatsächlich bei empfindlichen Personen einen Rauschzustand geben.

SWR1: Wie wirkt denn CBD Öl, wenn es sauber ist?

Sabine Schütze: Höchst unterschiedlich. Zwar gibt es Belege für entspannende und angstlösende Wirkungen. Aber es gibt bislang keine wissenschaftlichen Studien, die man verallgemeinern könnte, sondern nur Erfahrungsberichte. Und die zeigen auch, dass bei einigen Menschen offenbar schon wenige Tropfen was bewirken. Andere wiederum spüren auch nach Wochen nichts.

Was ist CBD-Öl? CBD wird aus den oberirdischen Teilen (Blätter oder Stängel) der Nutzhanfpflanze Cannabis sativa L. (EU-zertifizierte Sorte) gewonnen. Der natürlich vorkommende Gehalt an Gesamt-CBD von EU-Hanf-Sorten beträgt bis zu 5 Prozent. CBD-Öl ist nicht zu verwechseln mit dem im Lebensmitteleinzelhandel befindlichen Hanföl, welches aus den Hanfsamen hergestellt wird. Einige CBD-Extrakte werden allerdings mit Hanföl verdünnt und auf einen bestimmten CBD-Gehalt standardisiert. Quelle: Verbraucherzentrale

Dazu kommt noch, dass CBD-Öl die Wirkung von Medikamenten verstärken oder auch abschwächen kann.

SWR1: Kann ich irgendwie die sicheren Produkte erkennen?

Sabine Schütze: Das ist nicht so einfach. Je mehr ein Produkt verspricht, desto vorsichtiger sollte man sein. Gerade die Angebote im Internet versprechen oft viel, ohne eine nachvollziehbare Qualität zu bieten.

Sabine Schütze, SWR Umwelt und Ernährung SWR SWR -

Um unerwünschte Wirkungen und nicht nachvollziehbare Konzentrationen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, CBD-Öle nach Absprache mit dem Arzt auszuprobieren. Der kann auch sagen, welche Produkte sicher über die Apotheke bezogen werden können, also Arzneimittel mit einer PZN-Nummer. So kleine 10 ml-Fläschchen kosten mindestens 50 Euro. Vielleicht ist eine andere Möglichkeit, sich zu entspannen, dann doch besser.