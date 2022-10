"Es war eine Familientreffen-Stimmung"

Schauspielerin Caroline Peters kennen viele als Kommissarin Sophie Haas aus der Fernsehserie "Mord mit Aussicht". Jetzt ist sie im Film "Der Nachname" auf der Kinoleinwand zu sehen.

SWR1 Moderator Hanns Lohmann hat Caroline Peters vor der Filmpremiere im Oktober 2022 getroffen und mit ihr über den Film, die Dreharbeiten und ihren Werdegang als Schauspielerin gesprochen.

SWR1: Der Film "Der Nachname" hätte schon längst im Kino sein sollen und wurde wie so oft durch Corona auf die lange Bank geschoben. Die Dreharbeiten dürften jetzt locker zwei Jahre her sein. Ist das alles noch präsent bei Ihnen?

Caroline Peters: Eineinhalb Jahre, im März 21 haben wir gedreht auf Lanzarote. Ja, das ist doch noch sehr präsent. Es ist ja auch so, dass in dieser pandemischen Zeit nicht so viele Sachen passiert sind, als dass sich die Ereignisse so mischen und man sich an nichts mehr erinnern könnte. Also ich habe den Film gedreht, und dann habe ich ungefähr drei Filme nicht gedreht und ungefähr vier Theaterproduktionen nicht gemacht und ungefähr 100 Vorstellungen nicht gespielt und ungefähr 20 Lesungen nicht gemacht.

[...] Im Moment läuft alles wieder ganz normal. Es könnte noch mehr Publikum kommen, weil man natürlich merkt, dass die Gewohnheit, ins Theater oder ins Kino zu gehen, ein bisschen zurückgeschraubt ist. [...] Und da kann man nur hoffen, dass das wieder in Gang kommt, weil das gemeinsame Erlebnis der Zuschauer ja durch nichts zu ersetzen ist.

Das Lampenfieber ist enorm gestiegen.

SWR1: Mussten Sie sich überwinden, auch wieder auf die Bühne zu gehen?

Caroline Peters: Ja, musste ich auf jeden Fall. Das Lampenfieber ist enorm gestiegen in der ganzen Langen Zeit, in der man nicht gespielt hat. Ich hatte auch noch nie in meinem Berufsleben eine so lange Pause. Es gibt eine Sommerpause im Theater, die geht zwei Monate. Da drehe ich oft. Also es geht eigentlich immer irgendwie weiter. Und jetzt hatte ich zum ersten Mal so eine lange, lange Pause. Das war schon aufregend, dann wieder auf die Bühne zu gehen. Es war ein bisschen, als würde man wieder von vorne anfangen.

[...] Das ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht. Aber wenn man einmal runtergefallen ist und eben nicht sofort wieder aufsteigen konnte, weil ja alles geschlossen war, war das schon eine große Vorfreude und eine irre Aufregung.

Die wenigsten Familien entsprechen diesem Familienbild, wo alles funktioniert.

SWR1: Der neue Film heißt "Der Nachname" und ist sozusagen der Nachfolgefilm vom "Vornamen". Es geht um die Frage: Kann eine Mutter mit ihrem Adoptivsohn eine Paarbeziehung haben. Inklusive Kinderwunsch. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das Drehbuch gesehen haben?

Caroline Peters: Spitze! Ich finde die Ausgangslage schon total spitze. Das ist schon von vornherein total unspießig und findet gleichzeitig in so einem Kosmos statt, den doch wirklich sehr viele Menschen kennen. Die wenigsten Familien entsprechen ja diesem Familienbild, das man so hat, wo immer alles so funktioniert und alle zusammenhängen. [...] Meiner Erfahrung nach existiert das praktisch nicht. Also ich würde sagen, zehn Prozent aller Familien, die ich in meinem Umfeld habe oder kennengelernt habe, entsprechen dem glücklichen Klischee. Der Rest ist Kraut und Rüben und vollkommen wild und verrückt.

SWR1: Ist Kraut und Rüben besser?

Caroline Peters: Da gibt es gar keine Wertung. Das ist nur einfach eine Tatsache. Alle müssen damit umgehen, dass sie eigentlich immer eingetrichtert kriegen, wie es zu sein hat und dass sie dem nicht entsprechen.

Und das finde ich so schön an unserer Filmfamilie, dass die auch gerne so die perfekte Familie sein will. Aber nichts stimmt irgendwie letztlich. Und alle haben ihre Geheimnisse voreinander und decken die auch immer wieder auf. Das führt aber zu keiner Lösung, weil dann sofort die nächsten Geheimnisse entstehen, die im nächsten FIlm aufgedeckt werden müssen, weil es gar nicht anders geht in der Familie.

SWR1: Christoph Maria Herbst ist ihr Film-Ehemann, Florian David Fitz und Justus von Dohnány sind auch dabei. Die Mutter wird gespielt von Iris Berben. Also das Who is Who der deutschen Schauspieler-Szene. War da so eine Art Klassentreffen-Atmosphäre?

Caroline Peters: Das war eher so eine Familientreffen-Stimmung. Auch dadurch, dass wir zusammen auf Lanzarote waren. Und die Insel war ja ganz leer. Es gab überhaupt keinen Tourismus, weil es noch mitten in der Pandemie war. Man war auch froh, dass man mal entkommen war. Für sechs Wochen raus aus allem und immer an der frischen Luft.

Beim ersten Film lernt man sich eben so kennen und beim zweiten Mal hat man schon eine Erfahrung und hat schon sechs Wochen miteinander verbracht. Dann fängt das auch sofort an, dass man auch Offscreen Witze macht, die an den Figuren dran sind.

Mit Florian war das sofort wie mit einem jüngeren Bruder.

Das Interview, das Sie im SWR1 Leute Podcast in voller Länge hören können, führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.