Um die Impfgeschwindigkeit weiter steigern, sollen zukünftig auch die Hausärzte ihre Patienten impfen. Für Impfungen beim Hausbesuch können sich ab dem 11. März niedergelassene Ärzte in Rheinland-Pfalz registrieren lassen.

Helmut Sondermann ist Hausarzt in Mayen und hat bei dem Pilotprojekt zur Hausbesuch-Impfung mitgemacht. Allerdings kämpft er immer noch mit zu viel Bürokratie, wie er uns im SWR1-Interview erzählte.

Corona-Impfung soll zukünftig auch beim Hausarzt möglich sein. dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR1: Was muss bürokratisch bei einer Impfung alles gemacht werden?

Helmut Sondermann: Das ist der Knackpunkt. Im Impfzentrum, wo ich zwischendurch auch tätig bin, sind pro Patient elf Unterschriften erforderlich - sieben vom Patienten und vier von dem betreuenden Arzt. Davon sind bei den Patienten drei Fragen die gleichen - nämlich, ob er den Aufklärungszettel gelesen hat und ob er noch Fragen hat, die dann auch beantwortet wurden. Das ist auf gar keinen Fall machbar und muss dringend in die Planung einbezogen werden, dass man das ändert.

SWR1: Das heißt, Sie haben wesentlich mehr Aufwand als bei einer normalen Grippe-Impfung?

Sondermann: Wenn das so käme, wie es jetzt im Moment in den Impfzentren gemacht wird, wäre das unhaltbar. Da können wir uns einen Aufwand von einer Viertelstunde für Aufklärung und Unterschriften pro Impfung nicht leisten. Dann können wir in unserer Praxis nichts anderes mehr tun.

SWR1: Entscheiden Sie als Hausarzt, in welcher Reihenfolge ihre Patienten daheim geimpft werden?

Sondermann: Im Moment, aufgrund des Mangels an Impfstoff, ist die Vorgabe ganz klar: Wir müssen zuerst die am meisten gefährdeten Patienten impfen. Das ist momentan die Altersgruppe der über 70-Jährigen. Aber diese Grenze dieser Altersstufe wird sicher im Verlauf der Hausbesuche und dann auch der Impfungen in den Praxen fallen und auch fallen müssen. Es ist zum Beispiel nicht zu erklären, wenn ich einen 84-jährigen Patienten besuche und impfe, dass ich seine 78-jährige Frau nicht impfen soll. Das macht keinen Sinn.

SWR1: Wie groß ist denn die Gefahr, dass manche versuchen, sich vorzudrängen oder es zu Bestechungsversuchen kommt?

Sondermann: Bestechungsversuche haben wir noch nicht erlebt. Ich kriege allerdings 40 bis 50 Anfragen - und das unabhängig davon, wer der Hausarzt ist.

SWR1: Eigentlich wollten die Gesundheitsminister am 10. März einen Termin für den Impfstart in den Arztpraxen festlegen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Die Bundesregierung sagt, Kanzlerin und Länderchefs sollen zeitnah darüber entscheiden. Wissen Sie, wo es klemmt, oder sind Sie noch nicht bereit?

Sondermann: Wenn jemand bereit ist, dann sind es die Hausärzte. Wir machen ja allein 20 Millionen Grippe-Impfungen in den 50.000 Arztpraxen. Und wenn Sie sich überlegen, dass die 20 bis 30 Impfung am Tag machen können, wären wir im Sommer fertig. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Logistik ein bisschen klemmt und allerdings auch die Kommunikation. Außer uns vier Pilot-Praxen in Rheinland-Pfalz sind meine Kolleginnen und Kollegen - glaube ich - noch nicht so ganz informiert, dass sie ab übernächster Woche Hausbesuche mit Impfungen machen können.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.