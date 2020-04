Aus bekanntem Anlass fallen in diesem Jahr Urlaub und Familienbesuche an Ostern leider flach. Sehen wir es positiv und nutzen die Ferien, um mal wieder ein gutes Buch zu lesen.

Dafür hat SWR1 Redakteur Andreas Müller sich aus Buchgeschäften in ganz Rheinland-Pfalz die passenden Leseempfehlungen geholt. Los geht's mit drei ausgewählten Büchern, vorgestellt von Franziska Petersohn-Stumpf aus Nieder-Olm.

Jenny Colgan - "Happy Ever After – Wo das Glück zu Hause ist"

Buchcover: Jenny Colgan - "Happy Ever After – Wo das Glück zu Hause ist", Piper 2020, 11 Euro Piper Verlag

Dieses Buch ist eine wahre Ode an das Lesen und die Wunderwirkung von Büchern. Manchmal ist eine Notsituation auch die Gelegenheit, sich neu zu definieren und seine Träume zu leben. Nina verliert ihren Job als Bibliothekarin, doch ihre Leselust lässt sie selbstständig werden. Mit einem Bücherbus tingelt sie durch Schottland, um ihre Schätze an den Mann und die Frau zu bringen. Zum vollkommenen Glück darf natürlich die Liebe nicht fehlen, die hier auch in einigen Kapiteln die Herzen höherschlagen lässt. Genau der richtige Roman, um in der Sonne zu schmökern und es sich gut gehen zu lassen. Happy End garantiert.

Luca Ventura - "Mitten im August: Der Capri-Krimi"

Buchcover: Luca Ventura - "Mitten im August: Der Capri-Krimi", Diogenes Verlag, 16 Euro Diogenes Verlag

Spannend ist in diesem Fall schon allein der Autor, denn er schreibt unter einem Pseudonym. In seinen ersten Ermittlungen muss Enrico Rizzi den Mord an einem Studenten der Meeresforschung aufdecken. Sonst hat er eher kleine Delikte auf dem Schreibtisch, sodass immer genug Zeit für Familie und Lebenslust bleibt. An seiner Seite hat er die zwangsversetzte Antonia Cirillo, die mit ihrer eigenwilligen Art die Recherchen vorantreibt. Zwischen den Zeilen erfährt man einiges über die Verschmutzung der Meere und die entsprechenden Folgen. Dadurch wird man als Leser für dieses Thema sensibilisiert, jedoch ohne erhobenen Finger. Capri ist eine herrliche Kulisse. Man bekommt Lust auf Meer. Von Luca Ventura wird es auf jeden Fall mehr geben, denn er schreibt bereits an seinem zweiten Band. Auf den bin ich schon sehr gespannt, denn Ventura hat das gewisse Etwas.

Hiltrud Baier - "Helle Tage, helle Nächte"

Buchcover: Hiltrud Baier - "Helle Tage, helle Nächte", Fischer Verlag, 11 Euro Fischer Verlag

Kennen Sie den Begriff "Joiken"? Es handelt sich dabei um eine traditionelle Gesangsart der Samen, die dem Jodeln ähnelt. Sie wirkt sehr erdend und spielt eine wesentliche Rolle in "Helle Tage, helle Nächte". Schließlich wird Frederike nach Lappland geschickt, um persönlich einen Brief zu übergeben. Ihre Tante will dadurch endlich eine Lebenslüge aufklären und inneren Frieden finden. In der Natur entdeckt die junge Frau in sich ganz neue Seiten. Ihre Instinkte sind wacher, sie lernt sich in der Einsamkeit und an dem fremden Ort zu orientieren und zu versorgen. Gleichzeitig verspürt sie eine tiefe Verbindung zu diesem Land, erkennt vertraute Joikmelodien wieder und verspürt das Gefühl anzukommen. Die Zeit, in der sie auf den unbekannten Adressaten in dessen Hütte wartet, wird zu erhellenden Tagen und Nächten, die ihr zeigen, was Liebe aus Menschen macht und welche Grenzen sie fähig ist zu überschreiten. Ein schöner Roman mit vielen neuen Chancen.