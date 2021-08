per Mail teilen

Angefressene oder braune Blätter, kahle Ästchen umhüllt von Gespinst: All das sind Anzeichen für einen Befall von Buchsbaumzünslern.Der SWR1-Gartentipp verrät, wie Sie ihre Buchsbäume noch retten können.

SWR1-Gartenexperte Hans Willi Konrad, vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach, weiß, was bei einem Befall der aus Asien stammenden Schmetterlingsart mit ihren gefräßigen Raupen zu tun ist.

Woran erkennt man Buchsbaumzünsler?

Besonders gut erkenne man einen Befall an den auffälligen Schmetterlingen: Diese erinnern an Kohlweißlinge mit dunkelbraunem Rand um die Flügel. "Wenn man diesen in der Nähe von Buchsbäumen oder anderen Hecken herumflattern sieht, sollte man ein waches Auge drauf haben", erklärt Hans Willi Konrad. "Dann kann man davon ausgehen, dass es einen Befall gibt." Im Moment befänden sich die Buchsbaumzünsler jedoch im Verpuppungsstadium und würden demnächst zu Schmetterlingen werden. Deswegen sei es laut Konrad für vorbeugende Maßnahmen bereits zu spät. "Die Schmetterlinge fliegen los, begatten sich, legen Eier ab und ungefähr zehn bis vierzehn Tage nach dem Schmetterlingsflug, kann ich was gegen die Buchsbaumzünsler unternehmen", weiß der Experte.

Zurückschneiden hilft vorerst

Es könne beispielsweise helfen, die Buchsbäume dann etwa eine Hand breit zurückzuschneiden. "Denn die Eier des Buchsbaumzünslers werden auf die Blätter gelegt, die etwas mehr im Außenbereich des Strauchs oder der Hecke sind. Wenn ich da fünf oder gute zehn Zentimeter wegschneide, entsorge ich schon mal viele Eier."

Picture Alliance/D.Harms/WILDLIFE

Biologische Pflanzenschutzmittel gegen Buchsbaumzünsler

Danach könne eine chemische Behandlung helfen: Ab Mitte September empfiehlt Konrad mit einem biologischen Pflanzenschutzmittel die Hecken gut abzuspritzen. Dabei solle man darauf achten, dass man mit dem Mittel gut in die Hecke reinkomme, denn da können schon die ersten kleinen Raupen wieder geschlüpft sein, die unter günstigen Umständen auch in dem Busch überwintern könnten. "Wenn ich die jetzt noch erwische, habe ich nächstes Jahr im Frühjahr weniger Befallsdruck."

Was bringen Lockstoff-Fallen?

Dieses Jahr sei es bereits zu spät, Lockstoff-Fallen einzusetzen. Normalerweise sollte man sie laut Konrad am besten im Frühjahr zwischen April und Mai aufhängen. Die Fallen locken den Schmetterling an, wodurch man sehen kann, wie viele davon vorhanden sind. "Erst fliegen nur ein Paar Schmetterlinge, drei, vier, fünf in die Falle und auf einmal sind es 20 - 30. Dann weiß ich, der sogenannte Flughöhepunkt ist erreicht. Ab jetzt sollte man zehn bis vierzehn Tage warten, bis die Raupen da geschlüpft sind, um die Buchsbäume dann mit biologischem Pflanzenschutz zu behandeln."

Eine Lockstoff-Falle kann anzeigen, wann der richtige Moment ist, Pflanzenschutzmittel aufzutragen.

Welches Wetter mag der Buchsbaumzünsler?

Feuchtes und kühles Wetter möge der Buchsbaumzünsler gar nicht, weswegen der Befall in diesem Frühjahr eher gering ausgefallen sei. Jetzt, da es doch noch etwas wärmer geworden ist, finde man neue Fraßstellen, so Hans Willi Konrad. Deshalb sollten Hobbygärtner besser noch mal nach ihren Buchsbäumen schauen: Ab Anfang bis Mitte September empfiehlt der Gartenexperte, ein waches Auge für diese zu haben und zweimal die Woche in die Hecken einzutauchen.

Ergibt der Buchsbaum im Garten eigentlich noch Sinn?

Der Buchsbaum ist eine Pflanze, die es seit Generationen gibt und sehr strapazierfähig ist. Der Buchsbaum kann in Form geschnitten werden und ist klassischer Bestandteil des Bauerngartens. "Wenn man den Buchs haben will, dann muss man sich aber auch darum kümmern. Von Finanzen, Pflege bis Pflanzenschutz", so Konrad. "Wenn ich natürlich sage, das ist mir alles zu viel Aufwand, dann besorge ich mir Ersatzpflanzen, die dem Buchs ähnlich sehen. Die sind natürlich nicht hundertprozentig Buchs, aber ein brauchbarer Ersatz."