Von der Prognose über Hochrechnungen bis zu den Ergebnissen. In “SWR1 Wahl spezial” bekommen Sie den Wahlabend live und hautnah mit.

Eine der spannendsten Bundestagswahlen der vergangenen Jahrzehnte. Stimmen die aktuellen Umfragen oder kommt es am Wahlabend ganz anders? Überraschungen sind nicht ausgeschlossen!

Das "SWR1 Wahl spezial" moderiert SWR1-Moderatorin Clauda Deeg. SWR

SWR1-Reporterinnen und Reporter berichten aus den Parteizentralen über Stimmungen und Spannungen, über Sieger und Verlierer. Wie werden die Zahlen in Berlin und in Rheinland-Pfalz aufgefasst, was bedeuten sie, wie könnte die Regierungsbildung aussehen und damit die politische Zukunft Deutschlands?

Wir analysieren Hochrechnungen und Ergebnisse mit Experten und Korrespondenten und blicken in die Wahlkreise in Rheinland-Pfalz – mit Interviews, Berichten und Kommentaren.