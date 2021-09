Meine Frage an die Spitzenkandidaten

Nach 16 Jahren tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr an. Die spannende Frage ist, wer Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin wird. In knapp zwei Wochen sind die Bundesbürger und Bundesbürgerinnen am 26. September aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen.

Auf den letzten Metern steigt die Spannung in diesem Wahlkampf. Die Umfragen sorgen für Aufregung in den Parteien. Da sieht es im Moment gut aus für die SPD und ihren Kandidaten Olaf Scholz. Die CDU und ihr Kandidat Armin Laschet schwächelt. Aber Umfragen sind keine Wählerstimmen. Zwei Wochen haben die Parteien noch Zeit, die Wähler und Wählerinnen mit ihren politischen Inhalten und Zielen zu überzeugen. Wer hat auf den letzten Metern die besseren Nerven? Es bleibt spannend - bis zum Wahltag am 26. September. Spitzenkandidat*innen live im SWR1-Studio Wir haben die Spitzenkandidaten der im Land- und im Bundestag vertretenen Parteien zu uns ins Studio eingeladen. Sie stellen sich unseren Fragen und auch Sie haben ab sofort die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Spitzendkandidaten zu stellen. Die Live-Termine der rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten aus RLP Montag, 13. September Sebastian Münzenmaier (AfD) Dienstag, 14. September Tabea Rößner (Bündnis 90/Die Grünen) Mittwoch, 15. September Thomas Hitschler (SPD) Donnerstag, 16. September Dr. Volker Wissing (FDP) Freitag, 17. September Julia Klöckner (CDU) Montag, 20. September Alexander Ulrich (Die Linke) Alle Termine finden in der Sendung "SWR1 Der Tag" in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr statt. Stellen Sie Ihre Frage Schreiben Sie uns über das Formular am Ende der Seite, oder schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht über die SWR1-App. Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Vorname * Nachname * PLZ * Wohnort * E-Mail * Telefon * Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. * Hier finden Sie die der Aktion zu Grunde liegenden Teilnahmebedingungen und die Hinweise zum Datenschutz. An wen möchten Sie Ihre Frage richten? * Sebastian Münzenmaier (AfD) Tabea Rößner (Bündnis 90/Die Grünen) Thomas Hitschler (SPD) Dr. Volker Wissing (FDP) Julia Klöckner (CDU) Alexander Ulrich (Die Linke) An alle Kandidaten*innen Ihre Frage * Sicherheitsabfrage: Sieben plus sechs ergibt? * Sicherheitsfrage E-Mail Bestätigung Abschicken