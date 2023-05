Einmal auf der ganz großen Bühne stehen. Die eigene Musik bejubelt von tausenden von Fans präsentieren. SWR1 gibt zwei Künstlern aus Rheinland-Pfalz beim Big Stage Contest (BSC) 2023 diese Möglichkeit.

In unserer Rubrik Musik aus der Region haben wir bei SWR1 viele tolle Künstler aus unterschiedlichen Teilen von Rheinland-Pfalz und ihre Musik im Radio vorgestellt. Diese Musikerinnen und Musiker sind teilweise hochprofessionell. Viele von ihnen sind zwar vor Ort recht bekannt, im ganzen Land kennt sie aber kaum jemand. Das soll sich jetzt ändern.

Ab dem 5. Juni stellen wir täglich einen von fünf Künstlern/Bands im Programm von SWR1 vor. Anschließend entscheiden die Hörerinnen und Hörer online, wer am 17. Juni beim Rheinland-Pfalz-Tag auf die Bühne nach Bad Ems soll. Und dort werden Sie nicht alleine stehen, denn als Hauptact sind auf der SWR1 Bühne Maggie Reilly ("Moonlight Shadow") und Sidney Youngblood ("Sit and Wait") zu sehen.

Die BSC-Kandidaten

Jens Gilles

Jens Gilles kommt aus dem Westerwald bzw. Koblenz. Sein Genre lässt sich mit Deutschpop am besten beschreiben. Beim BSC ist er mit seiner Begleitband dabei.

Ein Konzert von Jens Gilles könnte man sich in etwa so vorstellen: Johannes Oerding singt, Chris Martin spielt Klavier und Walt Disney dirigiert ein Streichorchester. Nur eben mit Jens und seiner Band. Deutschsprachige Popmusik trifft auf Disney Epik!

Homepage: jensgilles.de

Miri in the Green

Miri in the Green aus Berg (Pfalz). Die Band steht für Folk-Rock-Pop mit französischen und deutschen Texten.

Seit einigen Jahren zählt die Band um Sängerin Miriam Kühnel zu den umtriebigsten Formationen im Dreiländereck Südpfalz-Baden-Elsass. "Musique pour un monde plus coloré" – "Musik für eine buntere Welt" haben sich die Musiker von Miri in the Green auf die Fahnen geschrieben. Die Band begeistert durch ihr mehrsprachiges, eigenes Repertoire. Ihr lebensfroher Mix aus Pop und Chanson, Folk und Rock, Jazz und World "verbindet auf leichtfüßige Weise Herz und Verstand, Gefühl und Haltung, Kitsch und Anspruch". Homepage: miriinthegreen.de

Maria Blatz und Tom Keller

Tom Keller ist Singer-Songwriter aus der Pfalz. Beim BSC tritt er im Duo mit Maria Blatz an.

Dem Pfälzer Sänger und Songschreiber Tom Keller und der bezaubernden Pianistin, Songschreiberin und Sängerin Maria Blatz gelingt es bei ihren Auftritten immer wieder, mit ihren balladesken und hochwertigen Interpretationen bekannter und beliebter Hits – aber auch mit eigenen Songs – das Publikum fest in ihren Bann zu ziehen. Mit viel Charme und mit einer natürlichen Professionalität präsentieren sich beide als musikalischer Genuss, welcher den Besuchern lange in bester Erinnerung bleiben wird.

Homepage: tom-keller.net

Gringo Mayer

Gringo Mayer ist Blues-Sänger aus Ludwigshafen – natürlich alles auf Pfälzisch...

Geboren in der "hässlichsten Stadt Deutschlands", wächst Gringo Mayer in Ludwigshafen am Rhein auf. Zunächst versucht er es mit englischen Texten, doch schon bald wechselt er auch musikalisch in seinem Heimatdialekt. Dabei steckt in seinen Songs immer eine Portion Selbstironie und Augenzwinkern.

Homepage: gringomayer.de

Silke Hauck

Silke Hauck ist eine weitgereiste Jazz- und Pop-Sängerin aus Mannheim.

Als Sängerin absolvierte sie unzählige Live-Auftritte durch ganz Europa. [...] Ihr erstes englischsprachige Album Mellow Blue brachte ihr 2004 den Ruf der "deutschen Norah Jones" ein. Stilsicher phrasiert sich die Mannheimerin durch eine fein austarierte Mischung aus großen Balladen im klassischen Pop-Gewand, feinem Blues & Gospel und einem gehörigen Schuss Jazz.

Homepage: silkehauck.de