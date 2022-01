"Songschreiben ist wie Töpfern"

Bryan Adams ist seit Mitte der 1980er einer der erfolgreichsten Rockmusiker der Welt. Gerade hat der Kanadier die neue Single "Never gonna rain" herausgebracht, eines der Vorboten seines neuen Albums "So happy it hurts", das im März folgt.

Audio herunterladen (2,8 MB | MP3) Im Interview mit SWR1-Rheinland-Pfalz spricht der Weltstar über sein eigenes positives Denken und warum Songschreiben für ihn immer noch harte Arbeit ist. SWR1: “Never gonna rain” (deutsch: "Es wird nicht regnen") ist natürlich kein Wetter-Song, sondern einer über Optimismus, dass alles irgendwann gut wird. Sind Sie ein geborener Optimist? Bryan Adams: Im Song selbst bin ich es, ganz sicher. Und ich finde es gut, grundsätzlich positiv zu denken - auch wenn es schlecht läuft. Und im Song "Never gonna rain" geht es ja auch darum, negative Dinge in etwas Schönes zu drehen. Da kann dann Regen eben auch ein Geschenk sein, warum nicht? SWR1: Optimist muss man bei der Corona-Lage auf jeden Fall sein. Glauben Sie, wir haben das bald geschafft? Adams: Ich bin nicht sicher, ob wir Corona überhaupt ganz loswerden. Das wird wohl irgendwie bleiben. Ich hatte es ja schon zweimal. Mir geht es soweit gut. Die Erfahrung, muss ich sagen, war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, eher wie eine Grippe. Ich will es aber keinesfalls runter-spielen. Andere leiden sehr darunter. Für mich war es nicht so schlimm. SWR1: Wie machen Sie das eigentlich mit dem Songschreiben? Wenn Sie mal einen miesen Tag haben, schreiben Sie dann Ihren eigenen Gute-Laune-Rock-Song und dann läuft’s wieder? Adams: Ist eigentlich eine gute Idee - die sollten sie mal vermarkten. Albumcover: "So Happy It Hurts" - Bryan Adams BMG Rights So Happy It Hurts Label: BMG Rights Titelliste: So Happy It Hurts Never Gonna Rain You Lift Me Up I've Been Looking For You Always Have, Always Will On The Road Kick Ass I Ain't Worth Shit Without You Let's Do This Just Like Me, Just Like You Just About Gone These Are The Moments That Make Up My Life SWR1: Aber wie schreiben Sie tatsächlich Ihre Songs, wie geht das? Adams: Das ist einfach Arbeit - ein Handwerk, für das man sich in Ruhe hinsetzen muss. Es ist so, als würde man etwas töpfern oder so. Man braucht Ideen, man braucht Arrangements, muss die richtigen Worte finden und man braucht Songstruktur. Es ist nicht so, dass einem das alles im Schlaf einfällt und wenn man aufwacht, ist ein toller Song da. Dann muss man im nächsten Schritt daraus ja auch noch eine Platte machen - das ist auch noch mal eine Riesenarbeit. Wie ich das alles mache? Ich geh zur Arbeit und erschaffe was Neues. SWR1: Als Musiker, der auch auf Tour gehen will, brauchen Sie auch ein sonniges Gemüt… Adams: Da habe ich auch. Ich bin ja gerade in Madrid - und für Spanien sieht die Tour gut aus, für Portugal und die Schweiz auch. Österreich ist allerdings gestrichen, Italien wohl auch, weil dort nur ein Viertel der Zuschauer reingelassen werden. Da kann man Konzerte natürlich vergessen. Für Musiker auf Tour sind das ziemlich interessante und schwierige Zeiten. SWR1: Wir drücken alle die Daumen, dass es für die Deutschland-Tour im März auch klappt. Vielen Dank das Gespräch! Das Gespräch führte Steffi Vitt.