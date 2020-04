per Mail teilen

Ostern ist dieses Jahr anders. Keine Familienbesuche und keine öffentlichen Gottesdienste. Und auch die Wünsche der Kinder sind besonders: Statt Materiellem steht jetzt vor allem eine Sache ganz oben auf der Wunschliste.

Seit knapp 40 Jahren schreiben Kinder aus aller Welt dem Osterhasen. Die Deutsche Post hat dazu im niedersächsischen Ostereistedt bei Bremen ein Osterpostamt eingerichtet. In diesem Jahr kamen so viele Briefe an wie nie zuvor, berichtet der Leiter des Osterpostamtes, Hans-Hermann-Dunker.

Kinder hatten Zeit, zu schreiben

Der Osterhase "Hanni Hase" habe mehr als 50.000 Briefe bekommen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 40.500 Sendungen. Viele Kinder hätten Zeit gehabt, dem Osterhasen zu schreiben. "Und der Wunsch nach Gesundheit stand oft im Vordergrund."

Ein vielköpfiges Team um Dunker sorgt dafür, dass alle Briefe geöffnet, gelesen und beantwortet werden, meist mit einem vorgedruckten Text. Die Post sei aus insgesamt 37 Ländern gekommen, neben Deutschland unter anderem aus Taiwan, Russland, China, Neuseeland, Chile und von den Philippinen.

Gesundheit das Hauptthema

"Corona und der Wunsch nach Gesundheit waren eindeutig das Hauptthema", bilanzierte Dunker. Materielle Wünsche dagegen seien im Vergleich zu früheren Jahren deutlich in den Hintergrund getreten. Als Beispiel zitierte er die Post der siebenjährigen Svea, die sich vom Osterhasen wünscht, "dass niemand aus unserer Familie an Corona stirbt".