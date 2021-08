Selbst gezogene Tomaten sind einfach lecker. Getrübt wird die Freude, wenn die mühsam gezogenen Früchte plötzlich braun werden und die ganze Pflanze innerhalb kurzer Zeit abstirbt. Diagnose: Braun- oder Krautfäule.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach schildert die Symptome: "Das gibt so bräunlich, wässrige Flecken an den Tomaten und man denkt zuerst an Nährstoffmangel. Ich sage mal bösartig, wenn Sie das montags feststellen und nichts unternehmen, können Sie die Tomaten schon am Sonntag entsorgen!“

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Das müssen Sie jetzt tun

Liegt ein Befall vor, besteht in der Regel sofortiger Handlungsbedarf, denn die Pilzkrankheit befällt schnell die gesamte Pflanze. Jetzt hilft nur noch eine Radikalkur, weiß der Experte: "Alles, was im Ansatz befallen aussieht, muss entfernt werden. Das entsorgt man am besten in die Biotonne und weg aus dem Garten. Das Zeug muss aus der Nähe der Tomaten entfernt werden!" Und dann hilft eigentlich nur noch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, so Konrad weiter: "Aber wenn ich da sehr empfindlich bin und sage, dass kommt mir nicht an meine Pflanzen ran, dann muss ich massiv mit Stärkungsmitteln arbeiten."

So verhindern Sie die Pilzkrankheit

Braun- oder Krautfäule entsteht dann, wenn die Tomatenpflanze zu feucht steht: wenn sich Tau, Regen- oder Gießwasser um die Pflanze stauen und nicht ablüften oder abfließen können. Die Prävention beginnt also schon im Frühjahr beim Anpflanzen, so Konrad: "Halten Sie beim Pflanzen schon mindestens einen halben Meter oder sogar mehr Abstand. Entfernen Sie nicht nur bei klassischen Stabtomaten immer die unteren, bodennahen Blätter. Mulchen Sie die Tomatenbeete regelmäßig und sorgen Sie dafür, dass immer genügend Licht und Luft an die Pflanze kommt."

Befallene Früchte picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Gartenexperte empfiehlt schon während des Wachstums die Pflanze regelmäßig "auszugeizen". Auch die Wahl des Standortes kann entscheidend sein. Wer kein Gewächshaus im Garten hat, kann die Pflanze zum Beispiel nahe an der Hauswand oder unter einem Dachvorsprung platzieren oder einen Regenschutz bauen. Hans-Willi Konrad bringt es auf den Punkt: "Sorgen Sie dafür, dass die Tomaten wenig Regenwasser von oben abbekommen, denn dieser Pilz braucht Feuchtigkeit. Und wenn jetzt im August am Vormittag noch satt Tau auf der Pflanze ist, dann sollte ich auch da ein Auge drauf haben."

Diesen Fehler sollten Sie beim Gießen vermeiden

Wer dem Pilz erst gar keine Chance geben möchte, der sollte die Pflanze ausschließlich bodennah und mit der Gießkanne wässern, so der Gartenexperte: "Der Gärtner steht abends mit der Bierpulle in der einen und dem Gartenschlauch in der anderen Hand da und sprutzelt so über alles darüber, bis die Pflanzen nass sind. Das ist Teufelswerk - so geht die Braunfäule erst recht los!," kommentiert Konrad.

Experten raten weiter, nach einem Kraut- oder Braunfäule-Befall in den kommenden vier (!) Jahren an diesem Platz keine Tomaten mehr anzupflanzen. Auch Kartoffeln sind in diesem Bereich des Gartens dann erst einmal tabu.

Zuletzt rät der SWR1 Gartenexperte zum Probieren. Denn nicht jede Tomatensorte ist gleich empfänglich für den Pilzbefall. "Probieren Sie einfach mal eine andere Sorte. Egal ob groß, klein, dick oder dünn – schmecken müssen die Tomaten."