Die Stiftung Warentest haut die Pfanne ganz schön in die Pfanne! Nur vier von 14 getesteten beschichteten Bratpfannen wurden mit "gut" bewertet. Wo es Probleme gab, erläutert Stephan Scherfenberg im SWR1-Interview.

SWR1: Was können der Koch und die Köchin richtig oder falsch machen in Bezug auf die Haltbarkeit einer Beschichtung?

Stephan Scherfenberg: Wenn Sie zum Beispiel mit einer Gabel in die Pfanne reinpieken, um mal etwas zu kosten oder zu naschen, dann können Sie schon leichte Kratzer hinterlassen. Wenn etwas angebrannt ist und Sie hinterher mit einem groben Putzschwamm rangehen und Scheuermilch verwenden, dann werden Sie auch die Antihaftbeschichtung beschädigen. Sie können zum Beispiel auch über Nacht Tomatensoße in der Pfanne längere Zeit stehen lassen, dann könnte die Antihaftbeschichtung anfangen zu korrodieren. Oder zum Beispiel könnten Sie mehrere Pfannen übereinander im Schrank stapeln und dann zerkratzen sich die Pfannen gegenseitig die Antihaftbeschichtung. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie diese empfindliche Schicht beschädigen können.

SWR1: Welche Bratpfannen sind jetzt mit "gut" bewertet worden und was kosten die?

Scherfenberg: Wir haben vier gute, die kosten ungefähr ab 50 Euro aufwärts. Das sind je einmal GastroSUS, Fissler, Woll und Zwilling dabei. Die haben insgesamt alle gut gebraten und auch eine halbwegs solide Antihaftbeschichtung.

SWR1: Zwei Pfannen im Test haben sich sogar als Sicherheitsrisiko herausgestellt. Worauf muss man da genau achten?

Scherfenberg: Wir hatten eine Pfanne von real, die Steinbachpfanne, da ist der Griff abgebrochen. Wenn die Pfanne voll ist und Sie eine heiße Soße haben, könnte es sein, dass sie Ihnen zu Boden stürzt und Ihnen die Beine verbrennt. Bei der IKEA-Pfanne war das Problem, dass der Griff sich deutlich erhitzt hat. Wenn Sie da längere Zeit zugreifen, könnten Sie sich verbrennen.