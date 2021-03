Massive Stimmungsschwankungen, Selbstmord-Gedanken, Wut- und Gewalt-Ausbrüche. Das können Anzeichen der so genannten Borderline-Störung sein, von der Männer und Frauen gleichermaßen betroffen sind.

Wir haben mit Professor Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Mainz, über diese psychische Erkrankung gesprochen.

SWR1: Jeder hat mal eine schlechte Phase. Was deutet auf eine Borderline-Störung hin?

Prof. Klaus Lieb: Wichtig ist, dass bei so einer Persönlichkeitsstörung, die Symptome und die Beschwerden deutlich und stark ausgeprägt sind und deutliches Leiden verursachen. Das Typische sind stark ausgeprägte Stimmungsschwankungen, die eben häufig mit Selbstverletzungen oder Aggressivität einhergehen. Damit versuchen die Patientinnen in der Regel, die Stimmungsschwankungen zu regulieren. Sie haben ganz typischerweise Hochanspannungsphasen. Und wenn sie sich selbst verletzen, also schneiden oder brennen oder den Kopf gegen die Wand schlagen, dann nimmt diese Spannung ab. Das ist das Typische, was man klinisch sieht.

SWR1: Wer ist vor allem davon betroffen?

Lieb: Eigentlich sind es vor allem junge Frauen, die wir in den Kliniken und in der ambulanten Behandlung sehen. Wir diagnostizieren die Erkrankung schon ab dem zwölften Lebensjahr, wenn sie wirklich ganz typisch ausgeprägt ist. Im höheren Lebensalter - mit 30, 40 oder 50 Jahren - nimmt die Problematik meistens ab. Die Menschen werden dann ruhiger, sind nicht mehr ganz so impulsiv und aggressiv. Aber die Probleme, die dahinterstecken, bleiben häufig viel länger bestehen. So, dass Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung auch über ihre ganze Lebensspanne ziemlich stark leiden. Dazu können zum Beispiel Schwierigkeiten in den zwischenmenschlichen Beziehungen kommen: Die Betroffenen haben typischerweise große Angst vor dem Verlassenwerden. Das kann man psychotherapeutisch sehr gut angehen. Aber das braucht eben auch eine längere Therapie.



SWR1: Woran liegt es, dass oft Frauen betroffen sind?

Lieb: Es ist eigentlich so, wenn man epidemiologisch schaut, dass Männer und Frauen gleich häufig betroffen sind. Nur, die Patientinnen kommen eher in die Kliniken. Die Männer, die die Borderline-Störung haben, kommen aufgrund der Aggressivität und Impulsivität häufig mit Drogen oder mit Gewalt in Verbindung. Das führt häufig zu Straftaten. Also, die Männer reagieren es sozusagen eher nach außen ab. Während die Frauen das eher mit sich selber ausmachen, so dass wir in den Kliniken mehr Frauen sehen. Aber in den Gefängnissen haben wir eben auch sehr viele Menschen mit Borderline-Störung.

SWR1: Ist eine Borderline-Störung heilbar?

Lieb: "Heilbar" ist ein schwieriger Begriff. Was wir heute klar sagen können ist, dass die Störung psychotherapeutisch sehr gut zu behandeln ist. Wir können sehr positive Effekte erzielen. Wichtig ist dabei frühzeitig die Diagnose zu stellen und auch die Behandlung zu beginnen. Aber es bleibt häufig eine Restsymptomatik bestehen. Aber die meisten Patienten kommen damit dann später im Leben gut zurecht.

SWR1: Frühzeitig zu diagnostizieren heißt, dass man frühzeitig zum Arzt geht. Was ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass ein Arztbesuch nötig ist?

Lieb: Selbstverletzungen sind sicher ein ganz klarer Hinweis, wenn sich junge Mädchen selbst verletzen und das häufiger machen. Und wenn man sie fragt: Was passiert, wenn Du Dich selbst verletzt? Wenn sie dann sagen: Ich fühle mich einfach danach ruhiger. Ich bin dann nicht mehr ganz so unter Druck, dann nimmt die Spannung ab. Das ist ein typisches Zeichen dafür, dass eine Abklärung sinnvoll ist. Oder wenn Suizidalität im Raum steht.

SWR1: Also, wenn jemand an Selbstmord denkt...

Lieb: Selbstmord, Selbsttötungsabsichten. Die sind ganz typisch bei Patienten mit Borderline-Störung. Die sind auch langanhaltend da. Da muss man unbedingt Nachfragen, das ernst nehmen und auch sagen: Wir müssen zum Arzt gehen, wenn Du nicht versprechen kannst, Dir nichts anzutun. Wenn dann mal die Diagnose gestellt ist, kann auch die Therapie beginnen.

SWR1: Zur Therapie gehört in der Universitätsmedizin auch die Möglichkeit, an einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen. Inwieweit hilft das bei der klassischen Therapie?

Lieb: Die Selbsthilfegruppen sind ganz wichtig für die Patienten. Sie lernen unheimlich viel voneinander. Es ist ganz wichtig, wenn Sie das Gefühl haben, sie sind nicht allein mit der Störung. Also: Sie sind kein Alien - wie sie sich selbst häufig fühlen. Aber sie merken dann: Ich bin nicht allein und kann von den anderen lernen. Ganz wichtig ist es auch Fertigkeiten zu erlernen, besser mit Stimmungsschwankungen zurechtzukommen. Auch das ist ein ganz wichtiger Teil der Therapie.

Das Gespräch führte Hanns Lohmann.