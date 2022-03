So finden Sie die richtige Bodylotion

per Mail teilen

Die Haut braucht im Winter oft zusätzliche Feuchtigkeit. Die Auswahl an Cremes ist riesengroß. Welche Produkte der Haut und der Umwelt gut tun, erklärt SWR1 Redakteur Tobias Koch.

Viele setzen ja bei Körperpflegeprodukten auf "Naturkosmetik". Wenn das auf der Packung steht, dann ist das ein gutes Zeichen, oder?

"Ein gutes Zeichen" würde ich es auch nennen. Wichtig ist aber, dass diese Naturkosmetik auch zertifiziert ist. Das also ein Siegel auf der Packung zu finden ist. Zum Beispiel "Natrue" oder "BDIH". Wie die Siegel aussehen, zeigen wir auch im Video. Wenn die Produkte mit einem dieser Siegel zertifiziert sind, dann dürfen sie keine Kunststoffe (Stichwort Mikroplastik) und auch keine Mineralölprodukte enthalten. Das ist sonst öfter mal der Fall.

Generell stehen die Siegel für einen hohen Standard für unseren Körper und für die Umwelt. Aber auch in zertifizierter Naturkosmetik können natürliche Inhaltstoffe enthalten sein, die für uns und die Umwelt nicht gut sein können oder zumindest im Verdacht stehen, nicht so gut zu sein.

Das heißt: Die Inhaltsangabe immer komplett lesen?

Das kann man machen, wenn man sehr firm in Chemie ist. Ich bin es nicht, aber dafür gibt es auf dem Smartphone ein paar Apps, die uns helfen können. Mit denen kann man den Barcode des Produkts scannen und dann sehen, welche Inhaltsstoffe als problematisch gelten. Zum Beispiel weil sie potenziell allergieauslösend oder umweltschädlich sind. Mehr zu den Apps gibt’s auch im Video.

Jetzt gibt es ja auch feste Bodylotion. Was hat es damit auf sich?

Das kannte ich tatsächlich selbst noch nicht. Also festes Shampoo: ja. Aber feste Lotion, war mir neu. Im Endeffekt ist es ein seifengroßes Stück, das man an der Haut entlang reibt und sie so eincremt. Das funktioniert, weil es recht ölig und fettig ist.

Und so ein festes Stück hat für die Umwelt natürlich einen großen Vorteil: Es ist klein, man transportiert keine Flüssigkeit durch die Gegend und man braucht dafür nur eine sehr kleine Verpackung. Außerdem brauchen flüssige Kosmetika in der Regel Konservierungsstoffe, das benötigt ein festes Shampoo oder eben eine feste Bodylotion nicht. Nochmal ein umwelttechnischer Pluspunkt.

Wirkt die feste Bodylotion dann genauso wie die flüssige?

Am besten nutzt man so eine feste Bodylotion direkt wenn man aus der Dusche kommt, und die Haut noch leicht feucht ist. Dann funktionieren feste Bodylotions am besten. Bei sehr trockener Haut ist eine flüssige Lotion besser. Aber ansonsten kann man auch die feste Lotion nehmen.