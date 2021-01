Jeder Hobbygärtner, der wissen möchte, was eigentlich mit dem heimischen Boden los ist, sollte eine Bodenanalyse machen. Warum und wie das geht, erklärt SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad.

"Es gibt genug Hobbygärtner, die überlegen: Warum wächst das nicht, was ist da los? Und fangen dann an, zu spritzen und zu machen, weil sie nicht wissen, was da los ist. Dabei liegt es am Boden", so Gartenprofi Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach. Die Analyse des Nährstoffgehaltes, beispielsweise im Gemüsebeet ist dabei nicht nur sinnvoll, um aus ökologischen Gründen übermäßiges Düngen zu vermeiden. Sie verbessert auch das Pflanzenwachstum und spart auf lange Sicht sogar Geld.



Was kostet eine Bodenanalyse?

Es gibt zahlreiche Anbieter, bei denen man Gartenboden einschicken und untersuchen lassen kann. Ab etwa 20 Euro gibt es schon eine ziemlich umfangreiche Standard-Bodenuntersuchung auf die wichtigsten Nährstoffe inklusive Kalk- und Humusfestestellung.

Und das lohnt sich finanziell, meint der SWR1 Gartenprofi: "Was man sich alleine damit sparen kann an Dünger, das habe ich in einem Jahr wieder raus." Umfangreichere Untersuchungen beispielsweise mit einer Schadstoffanalyse kosten je nach Anbieter dann aber auch mal bis zu 100 Euro.

Wie entnehme ich die Bodenprobe?

Hans Willi Konrad rät, etwa 250 Gramm Boden für eine Probe zu entnehmen. Zum Vergleich: So viel wiegt ein Päckchen Butter. Wichtig ist dabei: "Die Bodenprobe sollte nur von einer Fläche sein, also nicht dem ganzen Garten." Geht es beispielsweise um ein Gemüsebeet, sollte man von diesem eine Probe von der Oberfläche nehmen - in der Fachsprache heißt das "von null bis 30 cm".

"Den Spaten auf dem Beet fünfzehn Mal einstechen, dann mit der Handschaufel Erde rausnehmen und in einen Eimer füllen, ordentlich mischen und schauen, dass ich 250 Gramm habe", sagt Konrad. Ein weiterer zentraler Punkt: eine ordentliche Beschriftung. "Die Probe sollte so beschriftet werden, dass jemand der nicht weiß, wo mein Garten ist und was da wächst, es lesen kann. Zum Beispiel: Beet A, Gemüse - und fertig. Das ist alles. Eine einfache Sache“, findet unser Gartenexperte.

Worauf muss ich noch achten?

Je nach Labor unterscheiden sich die Details für den Versand und die geforderte Menge. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass kein Dünger, Reste der letzten Ernte, Steine oder andere Fremdkörper in der Probe sind. Das ganze dauert dann ein bis zwei Wochen bis zum Ergebnis.

Was wird bei einer Bodenanalyse untersucht?

Bei einer Standarduntersuchung wird geschaut, in welcher Konzentration die Hauptnährstoffe Phosphor, Kalium und Magnesium vorhanden sind. Auch der pH-Wert, also der Säuregehalt des Bodens, wird bestimmt. Gemüse wächst dabei am besten auf einem annähernd neutralen Boden mit einem pH-Wert von 6,5 bis 7. Ein zu niedriger pH-Wert und damit ein zu saurer Boden kann als Folge Mangelerscheinungen bei machen Nutzpflanzen verursachen. Fachleute empfehlen, eine solche Analyse etwa alle fünf Jahre zu machen.

Kann ich den Boden in meinem Garten selbst analysieren?

Wer statt eine Bodenprobe einzuschicken selbst den heimischen Boden analysieren will, kann das auch relativ einfach tun. Eine gängige Methode ist es, über einen Tablettentest den Kalkgehalt und damit den pH-Wert zu bestimmen.

Dazu wird die entsprechende Tablette aus dem Fachhandel mit Wasser und etwas Erde aufgeschüttelt. Sobald sich nach wenigen Minuten alles abgesetzt hat, kann man beobachten, wie sich die Flüssigkeit verfärbt. Diese tröpfelt man dann vorsichtig auf die vielleicht noch aus der Schulzeit bekannten Teststreifen. Anhand einer Farbskala lässt sich dann der pH-Wert ablesen.

Eine weitere Alternative sind Bodenprobe-Sets, die preislich meist im Bereich von 20 bis 30 Euro liegen. Auch hiermit können Hobbygärtner den Nährstoffgehalt im Boden feststellen. Bei Sets aus dem Internet rät Gartenprofi Konrad allerdings zur Vorsicht: "Da muss man aufpassen, manchmal ist die Gebrauchsanleitung zum Beispiel auf Englisch" - wer dann nicht gut Englisch kann, hat natürlich wenig Nutzen vom Test.

Das empfiehlt der SWR1 Gartenexperte

"Meine Empfehlung ist: Eine solide Bodenprobe nehmen und das in ein Bodenlabor schicken. Dann ist man auf der sicheren Seite. Denn dann bekommt man für sein Gemüsebeet auch noch eine Düngeempfehlung. Und das ist das, was ein Hobbygärtner braucht."