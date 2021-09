Bob Dylan - "Highway 61 Revisited"

per Mail teilen

"Bob Dylan hat den Rock vom Verblöden bewahrt", hat Wolfgang Niedecken einmal gesagt, und die Meilensteine Podcaster Frank König, Katharina Heinius und Benjamin Brendebach schließen sich dieser Einschätzung an.

1965, frisch vom Folkbarden zum Rockmusiker mutiert, entrümpelt Dylan mit "Highway 61 Revisited" den Rock der ewigen Liebes- und Herzschmerzthemen. In Songs wie "Like A Rolling Stone", "Highway 61 Revisited" oder "Desolation Row" schafft er wortgewaltige Song-Meisterwerke über die Gesellschaft der 60er Jahre, die bis heute in Musik und Literatur nachwirken.