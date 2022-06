Das sollte man über's Blutspenden wissen

Blutspenden ist eine gute und wichtige Sache, trotzdem ist die Überwindung für viele hoch. Wir beantworten die wichtigsten Fragen, um die Entscheidung leichter zu machen.

Wieso gibt es zu wenige Blutspenden?

Dass es zu wenig Blutprodukte gibt, ist ein generelles Problem: Denn jeden Tag werden in Deutschland zwischen 14.000 und 15.000 Blutspenden benötigt. Gleichzeitig sind Blut und seine Bestandteile nicht sehr lange haltbar: Nach 42 Tagen kann Blut nicht mehr verwendet werden, Blutplättchen sogar deutlich früher. Da Blut noch nicht synthetisch hergestellt werden kann, muss regelmäßig frisch gespendet werden, um den Bedarf zu decken.



Aktuell gibt es aber noch ein weiteres Problem: der Rückgang der Corona-Inzidenzen. Das mag auf den ersten Blick überraschend sein. Doch wie Patric Nohe, Pressesprecher der DRK-Blutspendedienste, erklärt, hat die entspanntere pandemische Situation zwei Effekte: Zum einen ziehe es die Menschen verständlicherweise nach draußen, es gebe einen großen Wunsch nach Urlaub und Freizeit. Blutspenden würde da eher nebensächlich, in der Ferienzeit gingen die Spenderzahlen meist runter.



Gleichzeitig entspanne sich aktuell auch die Lage in den Kliniken: Viele Operationen, die im Winter verschoben wurden, würden jetzt nachgeholt. Dadurch steige der Bedarf in den Kliniken an Blutprodukten.



Es sei also besonders wichtig, jetzt – trotz Ferien und guten Wetters – Blutspenden zu gehen.

Wofür wird das gespendete Blut verwendet?

Bei einem Autounfall wird ein Mensch schwer verletzt, in der Not-OP werden die Blutungen mit einer Transfusion ausgeglichen – so ein Szenario haben wahrscheinlich viele im Kopf, wenn es um die Verwendung von gespendetem Blut geht. Und die Akuthilfe bei Operationen ist auch ein wichtiges Einsatzgebiet von Blutprodukten. Aber es geht weit darüber hinaus:



Der größte Teil des gespendeten Bluts geht laut dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuz an Menschen mit chronischen Erkrankungen, zum Beispiel mit Herz-, Magen und Darmerkrankungen. Aber auch Krebspatientinnen und -patienten brauchen zum Teil Transfusionen: Denn der Tumor kann zu einer Anämie, also Blutarmut, führen. Aber auch eine Chemo- oder Strahlentherapie, mit denen der Krebs bekämpft wird, kann zu Blutmangel führen, da als Nebenwirkung der Behandlung die Zelltypen geschädigt werden können, aus denen der Körper rote Blutkörperchen bildet.



Außerdem wird neben dem direkten medizinischen Einsatz ein kleiner Teil des gespendeten Bluts auch für die Forschung verwendet.

Wie oft darf ich / sollte ich spenden?

Blutspenden sei keine einmalige Sache, sagt Patric Nohe, Pressesprecher der DRK-Blutspendedienste. Da die Blutprodukte nicht sehr lange haltbar sind, wäre es am besten, wenn man regelmäßig spendet.

Das geht jedoch nicht beliebig oft – schließlich wird bei einer Spende ein halber Liter Blut entnommen, der muss vom Körper erst wieder nachgebildet werden. Deshalb ist es wichtig, vor und nach der Spende genug zu essen und zu trinken. Bis zur nächsten Spende müssen Männer mindestens acht Wochen warten, Frauen mindestens 12. Bei einer Blutplasmaspende sind die Abstände kürzer.

Insgesamt dürfen Männer höchstens sechs Mal, Frauen höchsten vier Mal pro Jahr Vollblut spenden. Dieser Unterschied liegt zum einen an der Menstruationsblutung – Frauen verlieren bis zur Menopause jeden Monat Blut, das ebenfalls neu gebildet werden muss. Außerdem haben Frauen ein insgesamt geringeres Blutvolumen, sodass sie seltener spenden dürfen als Männer.

Für Vielspender könnte es wichtig sein, auf die Ernährung zu achten. In einer Studie aus Großbritannien wurde geschaut, wie sich ein relativ kurzer Spendenabstand wie in Deutschland (sechs, bzw. acht Wochen) auswirkt. Das Ergebnis: Gerade Männer, die zügig hintereinander gespendet haben, zeigten häufiger Beschwerden wie Müdigkeit und Unwohlsein – vermutlich, weil im Schnitt ihr Eisenwert etwas niedriger war als bei Spendern mit einem größeren Abstand. Das ist aber kein Grund, weniger zu spenden: Denn Eisen lässt sich sehr gut über die Nahrung aufnehmen, zum Beispiel durch Fleisch oder Hülsenfrüchte.

Ich hatte Covid – darf ich trotzdem spenden?

Generell dürfen nur gesunde Erwachsene Blut spenden. Das gilt natürlich auch für eine Corona-Erkrankung: Wer aktuell infiziert ist, ist von der Spende ausgeschlossen. Aber auch danach muss man eine Pause von acht Wochen einhalten, später ist eine Covid-Erkrankung aber kein Ausschlusskriterium mehr.

Ähnlich ist die Regel bei anderen Infektionskrankheiten: Eine gewisse Zeit nach der Erkrankung darf man nicht spenden. Auch die Einnahme von Medikamenten, eine kurz zurückliegende Impfung oder Operation kann dazu führen, dass man vorerst von der Spende ausgeschlossen wird.

Daneben gibt es aber noch einige Gründe, weshalb man trotz bester Gesundheit nicht spenden darf: Zum Beispiel, wenn man vor kurzem in ein Land mit erhöhtem Malaria- oder Zika-Risiko gereist ist, wenn man sich in den letzten Monaten ein Tattoo oder Piercing hat stechen lassen, wenn man häufig wechselnde Sexualpartner hatte oder wenn man weniger als 50 Kilo wiegt.

Damit soll zum einen verhindert werden, dass über das gespendete Blut Krankheitserreger oder andere Stoffe übertragen werden. Auf der anderen Seite sollen aber auch die Spender geschützt werden. Deshalb dürfen zum Beispiel auch Schwangere oder stillende Mütter kein Blut spenden. Im Detail sollte man diese Fragen mit dem medizinischen Personal vor Ort besprechen. Dafür gibt es vor der Blutspende einen detaillierten Fragebogen und ein Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin.

Hat Blutspenden gesundheitliche Folgen?

Auch wenn vor der Blutentnahme sehr genau geschaut wird, ob man gesundheitlich geeignet ist: Es kann passieren, dass einem nach der Spende etwas schummerig wird. Es ist auch möglich, dass die Einstichstelle in den nächsten Tagen etwas weh tut oder ein blauer Fleck entsteht. In den allermeisten Fällen wird die Blutspende aber gut vertragen.



Für Menschen mit Bluthochdruck könnte eine regelmäßige Blutspende aber vielleicht sogar von Vorteil sein – der Blutdruck könnte so zeitweise gesenkt werden. Darauf deutet eine Studie der Charité in Berlin hin.

Aber auch gesunde Menschen können aus einer Blutspende Vorteile ziehen: Durch den medizinischen Check-Up vor der Blutentnahme werden der Blutdruck und Eisenwert kontrolliert und später das Blut routinemäßig auf Infektionskrankheiten wie zum Beispiel HIV getestet. Wenn man also nach der Spende nichts hört, kann man beruhigt sein, dass alles in Ordnung ist.