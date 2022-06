Blutsparen gegen Knappheit

Etwa 15.000 Blutspenden werden laut DRK täglich in Deutschland benötigt: Doch aktuell gibt es zu wenig davon. Blut wird rationiert und Krankenhäuser bekommen weniger als benötigt.

Gleichzeitig ist der Verbrauch an Blutkonserven in Deutschland aber vergleichsweise hoch. Die Niederlande, beispielsweise, verbrauchen pro 1.000 Einwohner nur halb so viel Blut. Deutsche Kliniken könnten bei Operationen sparsamer mit Blutkonserven umgehen. Und dabei auch eine bessere Versorgung der Patienten gewährleisten. Das ist allerdings aufwendig und teuer.

SWR1 hat mit Professor Kai Zacharowski gesprochen, einem Pionier der Blutspar-Bewegung in Deutschland. Seit über acht Jahren setzt er sich für das sogenannte Patient Blood-Management ein.

SWR1: Was ist Patient-Blood-Management eigentlich?

Ja, das ist relativ einfach. Patient sagt schon, es geht um den Patienten. Blood ist das Blut des Patienten und Management meint, wie managen wir das jetzt. Wenn man operiert wird, verliert man Blut. Und wenn man zu wenig rote Blutkörperchen hat, dann kann das unter Umständen gefährlich werden für den Menschen.

SWR1: Das heißt, Sie untersuchen das Blut ganz genau?

Genau. Wir machen das idealerweise schon mindestens ein bis zwei Wochen vor einer geplanten Operation, bei der wir schon wissen, dass es zu einem etwas höheren Blutverlust kommt. Etwa ein Drittel aller Patienten, die einen solchen Eingriff geplant haben, leiden unter einer Anämie, das ist Blutarmut. Und davon wiederum leiden mindestens die Hälfte, also 50 bis 60 Prozent an Eisenmangel.

SWR1: Was sind die konkreten Vorteile für die Patienten?

Wir wissen, dass diese Blutarmut vor einer eigentlichen Operation mit schlechtem 'Outcome' für den Patienten einhergeht. Das heißt, wenn man sich darum nicht kümmern würde, wissen wir, dass die Patienten im Durchschnitt 20 Prozent länger im Krankenhaus liegen. Außerdem bekommen sie etwa doppelt so häufig Infektionen, erleiden viermal so häufig Nierenschäden, bis zum Verlust der Nierenfunktion, versterben dreimal häufiger und benötigen bis zu fünfmal häufiger Bluttransfusionen.

SWR1: Welche Vorteile hat das Patient-Blood-Management für die Klinik?

Wir würden die Patienten etwa ein bis zwei Wochen vor dem eigentlichen operativen Eingriff sehen und die Blutarmut also, die Anämie diagnostizieren. Die Häufigste ist die Eisenmangel-Anämie und die würden wir dann sofort therapieren. Und therapieren kann man das zum Beispiel mit einer einzigen Spritze mit Eisen. Und dann bildet sich das Blut relativ schnell nach, sodass die Patienten mit einem normalen Hämoglobinwert, das ist der rote Blutfarbstoff in den roten Blutkörperchen, in die OP gehen. Und damit können sie die ganzen Risiken, die ich geschildert habe, umgehen.

SWR1: Das heißt, auch die Klinik spart Blut?

Richtig, es sind aber mehrere Sachen. Der Patient wird davor bewahrt, bei geplanten Operation Blut von anderen Menschen zu bekommen. Eine Bluttransfusion ist wie eine Mini-Transplantation. Das heißt, sie bekommen fremde Zellen in ihren Körper gepflanzt. Das Zweite ist, wir sparen Blut ein für Menschen, die es wirklich notwendig haben. Es gibt viele Krebspatienten, denen helfen nur noch Bluttransfusionen. Und wir haben nicht mehr genügend Blut. Am Universitätsklinikum Frankfurt haben wir im Vergleich zu den Vorjahren 52% der Transfusionen eingespart.

SWR1: Warum machen das jetzt noch nicht alle Kliniken in Deutschland?

Ja, das sind mehrere Probleme. Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass Patienten in Deutschland für Operationen schlecht vorbereitet werden. Das liegt daran, dass wir in Deutschland keine Wartelisten haben. Wenn sie in England operiert werden wollen, dann kann es sein, dass sie ein halbes Jahr oder ein Jahr warten. Da haben wir viel Zeit, die Patienten perfekt vorzubereiten. Wenn sie in Deutschland morgen eine neue Hüfte brauchen, kann ich Ihnen 20 Kliniken nennen, dort kriegen Sie morgen sofort eine neue Hüfte. Dadurch ist der Konkurrenzdruck sehr groß.

Wir operieren 18 Millionen Mal in Deutschland pro Jahr bei etwa 84 Millionen Einwohner. Da können Sie sich vorstellen, von welchen Kategorien wir sprechen. Und daher ist nicht bei allen das Interesse da, obwohl wir wissen, dass es für die Patienten viel, viel besser ist und sie weniger Nebenwirkungen haben.

Das zweite ist, sie brauchen jemanden, der begeistert ist, und der das Patient-Blood-Management einführt. Wir reden da seit Jahren davon und erklären es auch. Und wir haben auch das deutsche Netzwerk gegründet. Also es gibt nicht die Entschuldigung, dass jemand noch nie etwas davon gehört hat, sondern man muss sich auch bemühen, für die Menschen, für die Patienten etwas zu tun. Und das kommt leider zu kurz in Deutschland,

Das Interview führte Steffi Stronczyk.