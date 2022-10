Spiel’s noch einmal, APP!

per Mail teilen

Jetzt mitmachen: Vom 24. bis 29. Oktober können Sie täglich zwei SWR1 Bluetooth-Lautsprecher in unserem Programm gewinnen.

So funktioniert's!

Mit der SWR1 Smartphone können Sie das Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz bis zu fünf Stunden zurückspulen. Sie können also in die Vergangenheit reisen. Und manchmal sind Zeitreisen auch nötig, um einen SWR1 Bluetooth-Speaker zu gewinnen. Denn die Lösung auf manche Quizfragen findet man nur in der Vergangenheit.

Hören Sie SWR1 RP

Zweimal täglich stellen Ihnen unsere Moderatoren Fragen zum SWR1 Radioprogramm. Zum Beispiel: "Wie viele Kilometer Stau wurden heute Morgen um 7:30 Uhr im SWR1 Verkehrsservice auf der A61 bei Rheinböllen gemeldet?" - Diese Frage kann natürlich normalerweise keiner beantworten. Aber mit Hilfe der SWR1 App geht das schon.

Spulen Sie einfach auf 7:30 Uhr zurück und dann hören Sie sich die Verkehrs- und Staumeldungen vom Morgen noch einmal an. Die Lösung schicken Sie dann schnell per Message von Ihrer SWR1 App zu unserem Moderator ins Studio, und mit etwas Glück sind Sie stolzer Besitzer einer Bluetooth-Box im SWR1 Design.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und auf SWR1.de bekanntgegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen

Sie haben noch nicht die SWR1 App?