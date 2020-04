per Mail teilen

Wenn wir unsere Autos draußen parken, sind sie im Moment schnell mit einer staubigen Schicht bedeckt. Was genau sich dort festsetzt und ob der Staub den Lack schädigt, haben wir den SWR1-Umweltredakteur Dominik Bartoschek gefragt.

Herr Bartoschek, was nebelt unsere Autos gerade ein, als wären wir in der Sahara unterwegs gewesen?

Das ist eine Mischung aus ganz viel Blütenstaub. Denn es blühen gerade viele Baumarten gleichzeitig: Eichen, Buchen, Birken, Fichten, Eschen, Pappeln oder Platanen zum Beispiel. Die viele Sonne, der Wind und die Trockenheit sorgen dafür, dass diese Pollen sich gut verbreiten können, und auch immer wieder neu aufgewirbelt werden.

Begünstigt durch Wind und trockenes Wetter: Der Blütenstaub picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Pressefoto ULMER/Markus Ulmer

Dazu kommt: Der starke Wind weht im Moment auch ganz viel Staub in die Luft, von den ausgetrockneten Äckern zum Beispiel. Ein Experte hat mir gesagt: "Alles, was fliegen kann, fliegt jetzt im Moment!" Und das sorgt dann eben für diesen grau-gelben Teppich, der sich auf Autos, Gartenmöbel oder Hausdächer legt.

Bis wann bleibt uns diese Masse an Blütenstaub noch erhalten?

Es könnte ein bisschen weniger werden, wenn der Wind nachlässt. Denn dann hat der Staub die Chance, dass er zu Boden fällt, und da auch erst mal liegen bleibt und nicht mehr durch die Luft wirbelt. Allerdings ist jetzt die Hochblüte der Bäume und es wird viel Blütenstaub produziert. Und wenn dann wieder neuer Wind kommt, würde das ganze von vorne losgehen.

Deshalb ist das einzige, was dauerhaft dafür sorgen könnte, dass weniger Staub in der Luft ist, ein ordentlicher und ergiebiger Regen. Dann würden die Pollen und der Staub weggeschwemmt werden und könnten nicht mehr in solchen Massen aufgewirbelt werden.

Schädigt der Blütenstaub eigentlich den Autolack, oder muss man sich da keine Sorgen machen?

Laut ADAC schadet der Blütenstaub an sich dem Autolack nicht. Die Pollen verursachen keine Kratzer, hinterlassen auch keine Rückstände.

Schwierig wird es nur dann, wenn sich zwischen die Pollen auch andere Partikel mischen, Saharastaub zum Beispiel. Dann kann es zu so einer Art Schmirgeleffekt kommen, wenn man diese Schicht dann abwischt. Deswegen sollte beim Waschen viel Wasser zum Einsatz kommen, damit diese gelbe Schicht eher abgespült und nicht abgewischt wird.