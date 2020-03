Schule zu, Kita zu und jetzt auch noch die Spielplätze. Für Eltern sind die Einschränkungen durch das Coronavirus eine echte Herausforderung. Hier erzählt SWR1-Kollegin Sandra Karch, wie es sich als Mutter von zwei Kindern gerade lebt.

Ich bin eine von vielen - eine Mutter, die berufstätig ist und die ihre Kinder tagsüber im Kindergarten hat. Mir geht es in den nächsten Wochen genauso wie vielen anderen: Ein Job und keine Kita oder Schule. Das bedeutet: ein Riesenspagat - nun, sportlich kann ich keinen Spagat, aber zum Glück gut organisieren.

++++Dienstag, 17.3.2020 ++++

Dienstag, eigentlich ist das unser Turntag. Wir haben mit den anderen Kindergartenkindern im letzten Jahr eine Turngruppe ins Leben gerufen und die Kinder hatten dienstags eine Stunde Spiel, Spaß und Bewegung in einer Mainzer Turnhalle mit richtigen Übungsleitern. Und heute? Kein Turnen.

Dachten wir gestern noch, wir treffen uns draußen auf dem Spielplatz, heute sieht die Welt anders aus. Spielplätze sind gesperrt, was nun? Zu Ostern sollte unsere große Tochter einen neuen Roller bekommen. Spontan habe ich mich entschlossen, ihn jetzt schon rauszuholen und mit beiden vor der Haustüre Rennen zu fahren (die Kleine hat den anderen Roller bekommen).

"Kinder lüften und auspowern"

Das haben wir den Vormittag über gemacht … rauf und runter … 40 Minuten "Kinder lüften und auspowern" draußen. In den 40 Minuten sind uns nur wenige Menschen begegnet und die, die vorbeiliefen, haben Abstand genommen.

Drinnen haben wir erstmal die Hände gewaschen und die Mädels haben sich gewünscht zu backen. Das machen sie gerne und häufig. Bunte Muffins sollen es sein, in rot-gelb-blau, die gab es zum Nachtisch nach dem Mittagessen.

Tag 2: Ablenkung durchs Muffins backen SWR Sandra Karch

Und trotz allem Spaß merke ich, dass ich etwas ungeduldiger als sonst mit meinen Kindern bin. Liegt sicherlich daran, dass ich müde bin, nach nicht mal sechs Stunden Schlaf, aber auch die allgemeine Situation macht mich ein wenig unsicher. Auch wenn die Radios in allen Zimmern permanent laufen, damit mir auch nichts entgeht, kommt es mir manchmal so vor, als ob ich nicht alles mitbekomme. Der Supermarktbesuch gestern hat mich zusätzlich verunsichert.

Seit heute "hamstere" auch ich!

Ja, es wird immer und immer wieder gesagt, dass die Märkte offen bleiben und die Versorgung gesichert bleibt, aber: Seit heute "hamstere" auch ich! Ich horte unsere restlichen Eier!!!!

Kommende Woche feiert unsere Kleine ihren dritten Geburtstag. Für den Geburtstagskuchen brauche ich Eier! Gestern im Supermarkt waren alle Eier verkauft. Wie sieht es Ende der Woche aus? Die Unsicherheit ist schlimm.

Und noch eine Frage schießt mir in den Kopf: Was wird das für ein Geburtstag, ohne den Rest der Familie?

Ein einsamer Geburtstag und viele Videobotschaften

Plötzlich fällt mir ein: Eines unserer Turnkinder hat ja heute Geburtstag. Ihre Mutter zählt leider zu den Risikopatientinnen. Deshalb kommt wirklich gar niemand, um die Kleine zu feiern. Oh doch - wir kommen! Zumindest per Videobotschaft! Und nicht nur wir: Ich schreibe in unsere Whatsapp-Turngruppe und bitte alle, per Video Glückwünsche an das Geburtstagskind zu schicken.

Eine Stunde später kam eine Nachricht an uns zurück: "Danke Sandra, wir bekommen so viele tolle Videos von allen, die lenken etwas ab und zaubern immer wieder Lächeln auf unsere Gesichter." Was jetzt wirklich zählt! Zusammenhalten!!!

++++ Montag,16.3.2020 ++++

Kein Garten, keine Oma und der Vorsatz: Kein Fernsehen!!

Am Wochenende haben mein Mann und ich gemeinsam durchgespielt, wer-wie-wann-wieviel arbeiten gehen kann. Zum Glück haben wir den gleichen Arbeitgeber, aber schon bei der Abstimmung unserer Dienstpläne merken wir: Das wird für alle eine echte Herausforderung.

Wenn wir sonst Hilfe brauchen, kommt eigentlich Oma Astrid. Wir sind uns aber schnell einig: Großeltern sind keine Option, auch nicht ein Besuch bei ihnen. Glücklicherweise haben wir in dem Haus, in dem wir wohnen, noch Freunde - ebenfalls mit Kleinkindern, die beim gegenseitigen Bespaßen hilfreich sein können. Sonst werden wir wohl kaum Leute treffen können.

Tag 1 ohne Schule und Kita

In erster Linie wollen wir unseren Mädels den üblichen Tagesablauf bieten. Heute ging es auch wie üblich los: Kurz nach 6 Uhr kommt die Erste hungrig in unser Bett. Sonst gibt es nur ein kleines Frühstück, denn in der Kita wird nochmal ausgiebig mit den anderen gegessen - heute mache ich Frühstück für alle. Nachdem mein Mann gegangen ist, stellt sich das erste Problem: Ich muss unbedingt bei meiner Arbeit anrufen. Im Normalfall kein Problem, die Kids wären ja schon im Kindergarten - aber jetzt: Was mache ich, um kurz in Ruhe mit meinem Arbeitskollegen zu sprechen, der mir seinen Abenddienst gegeben hat, damit auch ich arbeiten gehen kann? Diesen Abenddienst habe ich noch nie gemacht, deshalb muss ich mich mit ihm absprechen.

Wie war das mit "kein Fernsehen"?

Und schon mache ich das, was ich nicht machen wollte: Fernseher an, um in Ruhe zu telefonieren... und ärgere mich über mich selbst und meinen "einfachen Weg". Wird das jetzt immer so?

Für die Kinder von Sandra Karch wird der Käfer am Fenster zum Unterhaltungs-Hit Foto: S. Karch

"Nur heute! Nur dieses eine Mal! Nur kurz!" - das nehme ich mir vor. Und tatsächlich, nach meinem Telefonat räume ich den Tisch ab und mache dann auch die Glotze aus. Erst mal raus mit den Kids - aber nur auf den Balkon an die frische Luft und gemeinsam Fenster putzen! Meine beiden Mädels wollten das, womit ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Nach einem sauberen Fenster schwindet die kindliche Begeisterung - verständlich. Es ist aber auch schon Mittagessenszeit. Dem Wunsch nach Kartoffelbrei und Rührei komme ich nach. Und dann: "Mama, das schmeckt nicht? In der Kita schmeckt das besser." Und das, obwohl ich frische Kartoffeln liebevoll gestampft habe, statt der üblichen Tütenpackung. :-(

Nach dem Mittagessen wird gelesen, damit die Kleine ihren Mittagsschlaf machen kann - in der Zeit darf die Große mit Fingerfarben schöne Bilder malen. Ich merke: Keine Eile, wir können auch mal nichts machen. Lass die Wäsche liegen, spiele mit deinen Kids. Und als ich mitspielen möchte, wollen sie "dann doch auch mal einen Moment alleine spielen, Mama". Ok, dann halt doch aufräumen und Wäsche machen und schnell duschen, bevor ich los muss. Die Kids dürfen wie gewünscht baden. Ich stecke sie in die Wanne und höre die Haustüre: Kurz vor 16 Uhr, mein Mann kommt - ich gehe.

Leere Regale

Noch schnell am Supermarkt halten: Spinat war gewünscht. Zum Glück mit Würstchen, die haben wir zuhause. Klassisch mit Rührei wäre ein Problem - alle Eier sind ausverkauft. Viele Regale sind leer, aber das ist ja seit Tagen nichts Ungewöhnliches. Ich versuche vielleicht morgen Vormittag vor der Arbeit nochmal mein Glück.

Leere Regale - die Hamster waren schneller :-( SWR Marc Steffgen

Erstmal will ich schnell ins Büro, damit mein Kollege pünktlich gehen kann. Übergabe, einlesen und arbeiten. Dank der tollen Unterstützung habe ich alles problemlos geschafft.

Überall das neue "Wir-Gefühl"

Zwar bleiben auf der Arbeit alle körperlich auf Abstand, aber man merkt, dass wir trotzdem für einander da sind. Am frühen Abend kommt dann die Botschaft: Ab morgen herrscht Spielplatzverbot. Was wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Vor allem: Wie erkläre ich das den Kindern? Jetzt will ich aber erstmal schlafen, es ist 00:40 Uhr und ich klappe meinen Computer zu. Mein Tag Eins mit den Kids war gut: kein Gemotze - außer über meine Kochkünste.