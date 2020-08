Bald ist es wieder soweit und die Birnenernte steht an. Dann lockt uns der Geschmack der süßen Frucht: Ob als Kuchen, Kompott, Saft oder einfach pur – bei der Birne ist für jeden etwas dabei.

Wir geben Tipps, was Sie beim Ernten, Aufbewahren und Zubereiten von Birnen beachten sollten.

Wann ist die richtige Zeit zum Pflücken?

Die Erntezeit der Birne hängt von der Sorte ab – und davon gibt es weltweit rund 1.500. Grob einteilen lassen sie sich aber in drei Typen:

Sommerbirnen, die schon im Juli reif sind,

Herbstbirnen, die ab September geerntet werden können und

Winterbirnen, die bis in den Dezember durchhalten.

Heimische Birnen haben vor allem von September bis Dezember Saison. Bekannte Sorten sind zum Beispiel "Conference", "Alexander Lucas" oder "Williams Christ", aber auch die älteren und süßeren Sorten wie "Gellerts Butterbirne" oder die "Köstliche von Charneux".

Eine reife Birne erkennt man übrigens daran, dass sich der Stiel beim Drehen leicht vom Ast löst. Sortenübliche Färbung und entsprechender Duft sind ebenfalls Indizien.

Aufbewahrung

Grundsätzlich werden Birnen ein paar Tage vor der Reife geerntet, damit sie bei der Lieferung nicht beschädigt werden. Zu Hause können sie deshalb gut bei Zimmertemperatur innerhalb weniger Tage nachreifen. Reife Birnen halten sich ein bis zwei Tage im Kühlschrank. Sind Birnen zu weich, sind sie überreif und schmecken dann oft mehlig.

Birnen gelten generell als schlecht lagerfähig. Allerdings hängt das stark von der Sorte ab: Sommer- und Frühherbstbirnen, wie "Williams Christ" oder "Gellerts Butterbirne" sind für den schnellen Verzehr bestimmt, während die im Herbst reifen Lagerbirnen "Alexander Lucas" und "Conference" an kühlen und dunklen Orten bis zu zwei Monaten aufbewahrt werden können. In modernen Lagerhäusern, in denen der Sauerstoffgehalt niedrig ist, können sie sogar bis zu fünf Monate frisch bleiben. Da sie druckempfindlicher als Äpfel sind, sind Birnen allerdings sehr sorgsam zu behandeln. Wer sich aber das ganze Jahr über an Birnen freuen will, kann sie hervorragend einkochen oder als Mus oder Kompott einfrieren.

Äpfel mit Birnen vergleichen?

Zunächst einmal haben Äpfel und Birnen vieles gemeinsam, sie zählen nämlich beide zum Kernobst. Auch ihre Zuckerwerte sind vergleichbar. Birnen haben dagegen sehr viel weniger Fruchtsäure, wodurch sie süßer erscheinen und zum Beispiel für Kinder bekömmlicher sind. Die Birne sättigt auch mehr als der Apfel, weil sie einen höheren Anteil an Ballaststoffen enthält und liefert wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor, Magnesium, Eisen und Fluor. Zwar enthält sie weniger Vitamin C als ein Apfel, punktet dafür bei Folsäure, einem anderen wichtigen Vitamin.

Woher kommt die Birne eigentlich?

Ursprünglich stammt die Birne vermutlich aus dem Kaukasus und Anatolien. Heute wird sie aber weltweit angebaut, sowohl auf der Süd- wie auch auf der Nordhalbkugel. Zwei von drei Birnen weltweit werden mittlerweile in China geerntet. Wichtigstes Anbauland in Europa ist Italien, aber auch in Deutschland sind viele Sorten heimisch.

Birnensorten wie die " Pichlbirne" wird gerne für Schnapsherstellung genutzt. SWR SWR/Along Mekong Productions - Along Mekong Productions

Die Birne in Rheinland-Pfalz

In Deutschland ist Rheinland-Pfalz ein wichtiges Anbaugebiet für Birnen und hat unter allen Bundesländern die fünftgrößte Anbaufläche. Wichtigste Sorten sind "Alexander Lucas" und "Conference", auch wenn mittlerweile neue Sorten, wie zum Beispiel "Xenia" dazukommen.

Allerdings geht die Anbaufläche für Birnen stark zurück: In den letzten 20 Jahren hat sie sich fast halbiert. Das liegt nach Aussage von Obstbauern und -vermarktern unter anderem daran, dass die Birne gegenüber anderen Obstsorten, wie zum Beispiel dem Apfel, nicht so wirtschaftlich ist – sie ist druckempfindlicher und weniger ertragssicher. Gleichzeitig setzt sich in Rheinland-Pfalz Steinobst (wie Kirschen oder Pflaumen) gegenüber dem Kernobst besser durch, weil es besser mit Trockenheit klarkommt.

Feind des Birnbaums: Der Birnengitterrost

In Deutschland kann dem Birnenbaum der Birnengitterrost gefährlich werden: Ein Pilz, der den Baum als Wirt befällt, ihn schwächt und die Ernte verringert.

Erkennen kann man den Befall daran, dass sich die Baumkrone im Sommer eher rötlich als grün färbt. Anschließend bilden sich auf den Blättern gelbe Flecken. Der Pilz sucht sich im Frühling den aus Asien importierten Zierwacholder als Wirt. Ist der Wacholder infiziert, können die Sporen des Pilzes bis zu 500 Metern weit fliegen und einen nahegelegenen Birnbaum befallen. Ein direktes Gegenmittel gibt es laut NABU-Bundesfachausschuss Streuobst nicht. Deshalb gehen einige Gemeinden dazu über, das Pflanzen und Pflegen von Zierwacholder strenger zu überwachen.