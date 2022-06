Bioplastik - ist das sinnvoll?

Bio und Plastik, passt das zusammen? Alice Thiel-Sonnen aus der SWR1 Umweltredaktion hat die wichtigsten Fragen für Sie recherchiert.

Was ist Bioplastik und was ist daran "Bio"?

Alice Thiel-Sonnen: Beim normalen Plastik ist der Ausgangsstoff Erdöl; ein fossiler, endlicher Rohstoff. Das heißt, Erdöl ist irgendwann aufgebraucht. Bei Bioplastik sind stattdessen nachwachsende Rohstoffe die Ausgangsbasis: Mais zum Beispiel, Kartoffeln, Algen oder Zuckerrohr. Das Wortteil „Bio“ hat hier nichts mit besonders ökologisch, besonderer Qualität oder besonderer Nachhaltigkeit zu tun. Es bezeichnet eher die natürliche Basis.

Es gibt also Bio-Kunststoffe, die ausschließlich aus diesen nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Aber es gibt auch solche, die bestehen nur teilweise daraus – da gibt’s die verschiedensten Varianten.

Ist Bioplastik die bessere Alternative zu herkömmlichem Plastik?

Thiel-Sonnen: Nicht unbedingt. Das kommt darauf an wo und wie die Rohstoffe wachsen. Mit wie viel Dünger oder Pestiziden werden sie angebaut? Ist der Wasserverbrauch sehr hoch? Das ist dann unter Umständen weniger gut.

Außerdem muss man schauen, ob sich das Plastik recyceln oder wiederverwerten lässt. Die Hälfte der Bio-Kunststoffe wird für Verpackungen eingesetzt. Wenn das dann auch nur eine Einwegverpackung ist, die gleich auf dem Müll landet, dann ist das keine gute Alternative.

Und man muss schauen, ob es sich wirklich komplett in der Umwelt abbaut. Also ob es verrottet und wie lange das dauert. Die meisten Kompostwerke sind nicht so begeistert, wenn der Biomüll in Bioplastik-Tüten gesammelt wird, weil der Kunststoff nicht so schnell verrottet, wie der Biomüll und da Rückstände im Kompost bleiben. Das mindert die Qualität.

Was bringt Bioplastik denn dann überhaupt – oder wem bringt es was?

Thiel-Sonnen: Wer für sein ökologisches Produkt, ob Bio-Paprika oder ein Bio-Waschmittel eine Verpackung sucht, für den kann Bioplastik interessant sein. Oder auch wenn jetzt mehr Essen To-Go in Mehrwegschalen verkauft wird. Da wird dran gearbeitet, dass man die aus einem Bio-Kunststoff herstellen kann.

In der Landwirtschaft kann es auch sinnvoll sein. Hier wird viel mit Kunststofffolien auf dem Feld gearbeitet und das wird durch Wind und das Wetter natürlich zu einem Mikroplastik-Problem im Boden – Bio-Kunststoff kann da eine Lösung sein, weil es sich wie Kompost zersetzt.

Es gibt also schon Einsatzmöglichkeiten, wo man sich ein paar Vorteile von Bioplastik zunutze machen kann. Da wird auch noch viel geforscht. Am Markt haben Bio-Kunststoffe bislang einen Anteil von weniger als einem Prozent – das steht noch ziemlich am Anfang.