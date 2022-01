Billy Joel – "Songs In The Attic"

Für sein Livealbum "Songs In The Attic" steigt Billy Joel unters Dach und holt tolle alte Songs raus, um sie Live auf der Bühne zu präsentieren. Aufgenommen im Sommer 1980 in acht unterschiedlichen Locations in den USA.

Elf Songs sind es insgesamt geworden, darunter natürlich auch Aufzeichnungen aus seinem "Wohnzimmer", dem Madison Square Garden in New York. Indem gibt Billy Joel bis heute regelmäßig Konzerte für mehr als 20.000 Leute. Und die Shows sind immer ausverkauft – jeden Monat, wenn er dieses Konzert gibt. Billy Joel in seinem "Wohnzimmer", dem Madison Square Garden in New York. Auch heute noch spielt Billy Joel dort regelmäßig ausverkaufte Konzerte für seine Fans. imago images Imago/ZUMA Press - Billy Joel – das erste Livekonzert, das digital aufgezeichnet wurde 1981 wurde das Live Album veröffentlicht. Es ist übrigens das erste Livekonzert, dass komplett digital aufgezeichnet wurde – und es klingt großartig. Obwohl die CD als neues Medium sehr stark angenommen wurde von den Musikfans und ja auch die Musikverkäufe der nächsten Jahrzehnte hauptsächlich übernehmen sollte, wurde "Songs In The Attic" auch noch mal auf Vinyl gepresst. "Songs In The Attic" – "alte" Songs mit neuer Energie Auf dem Livealbum "Songs In The Attic" wollte Billy Joel vor allem seine älteren Lieder präsentieren, einige auch von seinem Debütalbum "Cold Spring Harbor". So hatten mit dem Livealbum dann auch die neueren Fans eine Chance, sich endlich die Songs nach Hause zu holen, die erst später den Zugang zu seiner Musik fanden. Dieses Livealbum ist einfach so unglaublich energetisch, weil Billy Joel zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei verschiedenen Konzerten unterschiedliche Livemusiker mit dabei hatte, sondern eine feste Liveband, zu der auch der legendäre Drummer Liberty DeVitto gehörte, welcher der ganzen Band einen Wahnsinns Drive verliehen hat. Für sein Livealbum "Songs In The Attic" hat Billy Joel Songs in acht verschiedenen Städten in den USA aufgenommen. Columbia Records Songs In The Attic Label: Columbia Records Titelliste: Miami 2017(Seen The Lights Go Out On Broadway) Summer, Highland Falls Streetlife Serenader Los Angelenos She's Got A Way Everybody Loves You Now Say Goodbye To Hollywood Captain Jack You're My Home The Ballad Of Billy The Kid I've Loved These Days Ideen? Fragen? Verbesserungsvorschläge? Haben Sie Anregungen für neue Folgen? Haben Sie Fragen zu unserem Podcast oder auch Verbesserungsvorschläge? Wir helfen gerne weiter! Melden Sie sich einfach bei uns! Sie erreichen die Redaktion per E-Mail unter meilensteine@swr.de. Links zum Podcast Englischsprachiger Artikel mit Querverweisen zu den einzelnen Songs

Deutscher Wikipedia-Artikel zum Album

Billy Joel über "Songs In The Attic"

Offizieller Youtube-Kanal von Billy Joel