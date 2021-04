Begonie (Begonia rex) - Was wir im Winter doch alle vermissen, sind die bunten Farben des Sommers. Hier kommt die Begonie ins Spiel, die uns das ganze Jahr mit satten Blütenfarben verwöhnt. Wer seinen Blumentopf an ein Fenster ohne direkte Sonneneinstrahlung oder an einen halbschattigen Ort stellt und dann noch für ausreichende Bewässerung sorgt, hat gute Aussichten auf ein Farbfeuerwerk an Blüten. Doch bevor sie Ihre Wohnung "begonifizieren", fragen sie bei Ihrem Blumenhändler nach, ob es sich um eine giftige Sorte handelt. Dazu gehören "Begonia gracilis" und "Begonia rex". Sie können besonders für Haustiere und Kleinkinder gefährlich werden.

SWR SWR -