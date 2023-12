Anastacia, Gary Barlow oder Johannes Oerding

Kai Wingenfelder (Fury In The Slaughterhouse): "Ich bin zuhause mit meiner Familie. Wir feiern zusammen. Wir haben einen riesengroßen Baum, der immer zu groß ist. Ich muss immer die Spitze absägen. Den schmücken wir und dann feiern wir heilig Abend. Und dann bleiben wir zusammen bis Silvester. Das ist der Moment, wo die Familie mal wieder zusammenkommt und nicht streitet, was auch immer gut funktioniert."