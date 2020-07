Schroffe Klippen und Sandstrände: Dafür ist die südportugiesische Küste bekannt. Zwar zieht es im Sommer viele Touristen an die Algarve, aber es gibt auch noch den ein oder anderen unbekannten Küstenabschnitt. Hier versinkt die Sonne am Praia do Amado an der Westalgarve.

dpa Bildfunk Picture Alliance