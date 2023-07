2023 kommen wir mit der Hitparade und dem Gläsernen Studio nach Neuwied. Vom 25. bis 29. September schlagen wir auf dem Luisenplatz unser Top-1.000-Zelt auf. In unserer Galerie können Sie schon mal sehen, was sie in Neuwied alles erwartet.

Den Besuch im Zoo Neuwied sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Andreas Pacek, fototour-deutschland.de Ein besonderer historischer Ort in Neuwied ist das ehemalige Residenzschloss der Grafen und Fürsten zu Wied. Das Schlossgelände ist zwar nicht öffentlich zugänglich, dafür kann man zumindest einen Teil des Schlossparks erkunden. Andreas Pacek, fototour-deutschland.de In Neuwied Heimbach erwartet Fans mittelalterlicher Architektur und besonderer Gartenanlagen die Abtei Rommersdorf. Andreas Pacek, fototour-deutschland.de Wer zur Hitparade etwas "Auslauf" braucht, kann den wunderschönen Rheinsteig erwandern, der an Neuwied vorbeiführt. Andreas Pacek, fototour-deutschland.de Ist eine kleine Hitparade-Pause fällig? Dann können Sie auf dem Deich einen der schönen Biergärten direkt am Rhein besuchen. Andreas Pacek, fototour-deutschland.de Wer bei Neuwied die Wied überqueren möchte, kann das über diese historische Steinbrücke tun. Andreas Pacek, fototour-deutschland.de Und noch ein Tipp für "nach der Hitparade": im Januar steigt Ihnen sicherlich in der Stadt der Duft von Curry in die Nase. Dann findet das Currywurst-Festival statt und bietet alle Geschmacksrichtungen – von fruchtig bis sehr scharf. Simon Zipfer Es gibt also – neben der SWR1 Hitparade – viel zu endecken in und rundum Neuwied. Dazu gehört sicherlich auch die Statue von Robert Krups. Sie ist ein Stück Stadtgeschichte. Der Politiker war maßgeblich am wirtschaftlich Aufstieg der Region nach dem Ersten Weltkrieg beteiligt. Stadt Neuwied