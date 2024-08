SWR1 Bilderaktion

Klaus Wendel aus Grünstadt schreibt uns zu seinem Bild "Bären in freier Wildbahn": "Wir waren mit dem Wohnmobil 6 Wochen in Skandinavien unerwegs. Diese Aufnahme ist aus der Nähe von Kuusamo, Finnland, (2km von der russischen Grenze entfernt). Die Bären konnten in freier Wildbahn fotografiert werden."