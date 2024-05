SWR1 Hörer Matthias Strohmeier schreibt uns, dass er seit 1993 mit dem FCK-Virus infiziert ist. "Und das ist seit 2001 eines meiner persönlichen Lieblingstrikots meines Herzensvereins 1. FC Kaiserslautern <3. Da wir am Samstag in Berlin im Motto-Shirt die Kurve einheitlich in Rot erstrahlen lassen werden, muss das Trikot leider weichen. In diesem Sinne "Trotz der 2.Liga - Deutscher Pokalsieger 1996 (2024) FCK".