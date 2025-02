3. Januar: Robbie für spielt umme in Sydney! Seit gestern ist sein größtenteils in Melbourne gedrehter Film "Better Man" in den Kinos und Robbie ist natürlich in "Down Under". Und weil er sich in Australien zuhause fühlt, wie er selbst sagt, gab es gestern ein spontanes Gratis-Konzert auf dem Federation-Square, mitten in der australischen Hauptstadt. Robbie spielte einige der Hits aus dem Film und überraschte mit der Aussage jetzt öfter nach "Down Under" kommen zu wollen.