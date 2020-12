17. November: Die im September verstorbene prominente US-Richterin Ruth Bader Ginsburg wird in New York mit einem großen Gemälde an einer Hauswand im East Village in Manhattan geehrt. Ginsburg, die im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung starb, war seit 1993 Richterin am Supreme Court, dem Obersten Gericht der USA, gewesen. Zum Andenken soll in New York das Hauptverwaltungsgebäude von Brooklyn nach ihr benannt und eine Statue für sie aufgestellt werden. Zudem plant das Museum "New-York Historical Society" im kommenden Jahr eine Ausstellung über Leben und Werk der Richterin.

dpa Bildfunk Christina Horsten