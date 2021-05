Wie lange ein Zukunftsbaum stehen bleibt, kommt ganz darauf an, wie schnell er wächst. Die Förster achten dabei eher auf den Durchmesser des Stammes, weil das Alter in manchen Fällen nicht mehr zweifelsfrei bestimmt werden kann. Beispiel: Ein kostbarer Eichenstamm hat in der Regel 50 bis 80 Zentimeter Durchmesser wenn er gefällt wird. Bis er diese Größe erreicht, steht der Baum 100 bis 200 Jahre. Baum-Veteranen mit bis zu 500 Jahren sind meist geschützt und werden nicht gefällt.

Grafik: Landesforsten.RLP.de / Jonathan Fieber