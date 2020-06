Auch in Italien gibt es imposante Gebirge, die Bergwanderer und Kletterer begeistern, wie die Rosengartengruppe. Der Name leitet sich aber weder von einem Rosengarten in den Bergen ab, noch von rosenrot glühendem Gebirge durch die Abendsonne - Sprachforscher vermuten, dass sich "Rosen" vom Südtiroler "Ruza" ableitet, was Geröllhalde bedeutet. Sein höchster Punkt ist der Kesselkogel mit 3.004 Metern.