Februar 2022: Am 24. Februar begint der russische Staatpräsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg auf den Nachbarn Ukrainie. Weltweite Hilfe und Solidarität für das osteuropäische Land zeigen sich an vielen Orten. Aus dem karnevalistischen Rosenmontagsumzug in Köln, wird eine Friedensdemonstration am Rosenmontag. So trägt auch dieser Fastnachter eine Schleife in den ukrainischen Landesfarben mit einem Herz.

dpa Bildfunk Picture Alliance